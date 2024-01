In Cina, il colosso automobilistico Volkswagen ha recentemente manifestato il suo sostegno a un brand emergente chiamato Yiwei, il quale ha appena varcato la soglia del mercato con un auto innovativa, dotata di una batteria basata su una tecnologia all’avanguardia: gli ioni di sodio. Questo veicolo, denominato Yiwei 3 EV, è particolarmente interessante non solo per l’influenza di Volkswagen, che detiene il 50% del Gruppo JAC, ma anche per la rivoluzionaria tecnologia implementata nella sua batteria.

Il Gruppo JAC ha presentato ufficialmente la Yiwei 3 EV il 27 dicembre scorso, evidenziando due elementi distintivi che la rendono oggetto di notevole attenzione. In primo luogo, la partecipazione attiva di Volkswagen, un marchio automobilistico di risonanza globale, conferisce alla Yiwei 3 EV una base solida e un riconoscimento di livello mondiale. Dall’altra parte, la vera pietra miliare è la tecnologia rivoluzionaria utilizzata nella batteria del veicolo.

Arriva la prima auto elettrica agli ioni di sodio

La batteria della Yiwei 3 EV è frutto della collaborazione con HiNa Battery, un’azienda con sede a Pechino affiliata all‘Istituto di Fisica dell’Accademia delle Scienze cinese. L’utilizzo di ioni di sodio rappresenta un passo significativo verso l’innovazione, e la struttura a nido d’ape del modulo UE del Gruppo JAC fornisce ulteriore supporto a questa tecnologia all’avanguardia. Vale la pena notare che questa configurazione è simile a quella impiegata da BYD nelle sue Blade Battery, già presenti sul mercato italiano, e utilizzata anche da marchi rinomati come Toyota, Kia e Ford.

Per comprendere appieno l’impatto di questa tecnologia, è interessante esplorare ulteriormente il contesto delle batterie agli ioni di sodio. Un esempio significativo è rappresentato dalla Sehol E10X, un’altra creazione di JAC che condivide con la Yiwei 3 EV la stessa tipologia di batterie. Queste batterie, con una capacità di 25 kWh e una densità di 120 Wh/kg, sono in grado di recuperare dal 10% all’80% della carica in soli 20 minuti, grazie alla tecnologia di ricarica rapida 3C e 4C. Queste caratteristiche fanno di esse una scelta ideale per veicoli di dimensioni compatte, destinati prevalentemente all’uso urbano.

La collaborazione tra Volkswagen e il Gruppo JAC, con il lancio della Yiwei 3 EV, sta segnando un punto di svolta nel settore delle auto elettriche, introducendo una tecnologia di batterie agli ioni di sodio che potrebbe ridefinire gli standard di efficienza e velocità di ricarica. La presenza di un’azienda come HiNa Battery conferisce una solidità scientifica e tecnologica a questa innovazione, aprendo prospettive interessanti per il futuro della mobilità sostenibile in Cina e nel mondo.