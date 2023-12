Il Galaxy S24 Ultra sarà il flagship di riferimento di Samsung per il prossimo anno. La presentazione della famiglia è attesa per il 17 gennaio ma gli occhi di tutti gli addetti ai lavori sono già puntati su questo device.

Abbiamo raccolto tutte le indiscrezioni emerse in questi mesi per elaborare la scheda tecnica completa del Galaxy S24 Ultra. Le differenze rispetto alla versione vanilla e Plus saranno più marcate per sottolineare l’unicità di questo modello.

Partiamo con il display che sarà caratterizzato da un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici. La risoluzione sarà QHD+ con un valore di refresh rate variabile in grado di raggiungere i 120Hz. Prevediamo che Samsung integrerà sotto il display la fotocamera frontale da 12MP.

Galaxy S24 Ultra sarà il falgship assoluto di Samsung, scopriamone tutti i segreti prima del lancio ufficiale previsto per il prossimo anno

Il SoC scelto da Samsung è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12GB di memoria RAM. Grazie a questa combinazione, sarà possibile ottenere le massime performance per l’utilizzo quotidiano, il gaming o la produttività. Gli utenti potranno scegliere tra tre diversi tagli memoria di sistema. Si parte dai 256GB, si passa ai 512GB per arrivare alla variante da 1TB.

Samsung ha deciso di puntare anche sulla massima qualità fotografica per rendere il Galaxy S24 Ultra un cameraphone. Ci aspettiamo una configurazione quadrupla con un sensore principale da 108MP. A supporto ci saranno un sensore ultra-wide da 12MP, un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico da 3x e una lente periscopica da 10MP con zoom ottico da 10x.

La batteria avrà una capacità da 5.000mAh per garantire ore e ore di utilizzo ininterrotto. Ci aspettiamo anche la presenza della ricarica rapida ma, al momento, non si conosce la potenza del sistema.