I primi giorni di gennaio 2024 saranno dedicata al debutto della famiglia Galaxy S24. Le indiscrezioni sulla famiglia di top di gamma creata da Samsung si susseguono ormai da mesi, con anticipazioni sulle principali caratteristiche tecniche.

Tuttavia, riusciamo a scoprire sempre novità sulla serie in attesa del debutto ufficiale. Uno dei principali misteri riguardava il System-on-Chip scelto da Samsung per i vari mercati di riferimento.

Infatti, sappiamo che la famiglia Galaxy S24 arriverà in due varianti, una spinta dal SoC Exynos 2400 mentre l’altra dotata del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Le due versioni saranno commercializzate separatamente a seconda del mercato a cui sono destinati i device.

La famiglia Samsung Galaxy S24 sarà spinta dai SoC Qualcomm ed Exynos, ma solo una delle due varianti arriverà in Italia

Samsung ha scelto di utilizzare le varianti Qualcomm negli Stati Uniti e in Canada. Ne consegue che, nel resto del mondo arriveranno le varianti spinte dal SoC Exynos. Ecco, quindi, che in Italia saranno commercializzati i Galaxy S24 dotati del chipset Exynos 2400.

Il motivo è legato a scelte di marketing, con il chipmaker americano che certamente avrà più appeal sugli utenti statunitensi. Tuttavia, resta da valutare con mano la possibile differenza di prestazione tra le due varianti.

Negli anni scorsi, il distacco era notevole sia in termini di performance che in termini di consumi. Sicuramente Samsung è riuscita a chiudere la distanza che separava le precedenti generazioni di chipset ma sarà possibile confermarlo solo effettuando i primi test sui dispositivi. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i segreti della famiglia di flagship coreani.