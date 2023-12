Samsung sta lavorando agli ultimi dettagli del Galaxy S24 Ultra e sta ottenendo le varie certificazioni necessarie per la commercializzazione. Grazie a questi passaggi, stanno trapelando tantissimi dettagli sul flagship coreano che ci permettono di scoprirlo poco alla volta.

Le nuove indiscrezioni indicano che il comparto fotografico del Galaxy S24 Ultra sarà rinnovato sotto molto aspetti. In particolare, il device continuerà ad equipaggiare quattro fotocamere posteriori per garantire la massima versatilità in fase di scatto.

Il sensore principale sarà una versione evoluta del modulo da 200 megapixel. Samsung sembra intenzionata ad utilizzare un nuovo sensore con un’apertura maggiore in modo tale da garantire l’ingresso di più luce in fase di scatto. Si tratta di una scelta volta a migliorare la qualità generale delle foto anche in situazioni particolari con poca illuminazione ambientale.

Samsung Galaxy S24 Ultra introdurrà diverse novità tecniche interessanti, tra cui un comparto fotografico rinnovato

A supporto, troveremo una lente ultragrandangolare da 12 MP che si affiancherà ad una fotocamera da 10 MP dotata di zoom ottico 3x. Infine, sarà presente anche un’ottica da 50 MP che presenta la possibilità di effettuare uno zoom ottico 5x.

Secondo precedenti indiscrezioni, possiamo scoprire il layout delle fotocamere grazie ai primi render ufficiali trapelati in rete. La configurazione sarà molto simile a quello della precedente generazione, mantenendo quindi un design facilmente riconoscibile dagli appassionati del brand coreano.

Inoltre, Samsung punterà molto sull’Intelligenza Artificiale grazie ad una serie di funzionalità basate sull’IA che miglioreranno gli scatti e l’usabilità generale del device. Non mancheranno anche elementi di connettività che garantiranno il supporto alle ultime tecnologie come il Wi-Fi 7, il 5G e il Bluetooth 5.3.