Natale è appena passato, eppure le sorprese sembrano non essere finite in casa Very Mobile. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore virtuale ha deciso di prorogare la disponibilità di sue svariate super offerte di rete mobile e fino a metà gennaio 2024. Tra queste, è stata prorogata anche la disponibilità dell’offerta mobile denominata Very 5,99 Flash Back.

Very Mobile è folle, l’operatore proroga svariate offerte super interessanti

Per questo nuovo anno, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità di tante sue offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, una delle offerte prorogate dall’operatore è Very 5,99 Flash Back. Quest’ultima, salvo diversa comunicazione da parte dell’operatore, sarà disponibile all’attivazione fino al prossimo 15 gennaio 2024.

Questa super offerta include ogni mese fino a 120 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Il costo da pagare rimane sempre molto basso, ovvero solo 5,99 euro al mese. Ricordiamo però che si tratta di un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile solo dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, elimobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile e Vianova.

L’operatore ha poi prorogato anche altre offerte, tra cui molte della serie Very Special, come ad esempio l’offerta Very 300 Giga Special.