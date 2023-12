Eufy Dual Cam Doorbell E34 ha due telecamere separate in un unico dispositivo: una per osservare i visitatori e l’altra orientata verso il basso, per monitorare la soglia della porta e eventuali pacchi lasciati lì.

Come sempre accade con i prodotti Eufy, uno dei principali punti di forza è l’assenza di un abbonamento mensile. Il dispositivo è dotato di 8 GB di memoria interna, il che significa che è possibile conservare un ampio archivio di video senza dover inviare nulla al cloud.

Dopo questa premessa possiamo addentrarci nella recensione completa per scoprire pregi e difetti di questo fantastico dispositivo.

Design, Materiali e Setup

Come per il suo predecessore, il campanello Eufy Dual Cam E340 è… beh, piuttosto ingombrante. Sebbene leggermente più piccolo del modello S330, resta uno dei campanelli video più grandi sul mercato. Nonostante le dimensioni, mantiene un aspetto elegante e possiamo perdonare la sua grandezza, considerando il fatto che ha il doppio delle telecamere rispetto ai suoi concorrenti.

Il campanello viene fornito con un supporto di 15 gradi (nel caso si desideri modificare leggermente l’angolo) e tutte le viti necessarie. È inclusa anche una pratica scheda che mostra esattamente dove devono essere posizionate le viti, rendendo l’installazione del campanello un’impresa relativamente a prova di errore.

Il vantaggio di non aver bisogno di una HomeBase per funzionare è che il campanello è molto più rapido e facile da configurare, poiché il dispositivo si collega direttamente al Wi-Fi anziché dover essere connesso alla HomeBase che a sua volta deve essere connessa al Wi-Fi. Basta caricarlo, scaricare l’app Eufy Security, seguire le istruzioni per aggiungere l’E340 e poi attaccarlo al supporto appena installato. Ecco fatto. È possibile anche configurare il campanello per funzionare con Alexa o Google Home, ma purtroppo non c’è ancora supporto per Apple HomeKit.

Ci sono alcuni passaggi aggiuntivi se si prevede di collegare il campanello direttamente all’impianto elettrico (che l’app Eufy vi guiderà), e dalle nostre ricerche, sembra che la batteria debba essere installata affinché il collegamento funzioni.

E340 è classificato IP65, rendendolo sicuro per l’uso all’aperto e in grado di resistere alla maggior parte delle condizioni atmosferiche.

Performance e funzionalità

Avere due telecamere su un campanello video è davvero un cambiamento radicale, e il Eufy Dual Cam Doorbell E340 ne è la prova. Mentre la telecamera principale (superiore) è ottima per mostrare i visitatori in avvicinamento, non riesce a mostrare la mia soglia di casa. Questa è sempre stata la mia principale lamentela con i campanelli video: dopo tutto, voglio essere in grado di vedere se sono arrivati dei pacchi mentre sono fuori. È qui che entra in gioco la telecamera secondaria (inferiore). È posizionata perfettamente per catturare queste consegne e, con la funzione Delivery Guard, verrai addirittura avvisato quando un pacco è arrivato o se è stato raccolto.

Le specifiche di entrambe le telecamere sono essenzialmente le stesse di quelle trovate sul S330, con una telecamera principale da 2K e una telecamera secondaria HD. Entrambe sono eccezionalmente chiare, anche di notte (grazie alla visione notturna a colori e alle luci in alto e in basso sul campanello), anche se ho mantenuto la visione notturna a colori disattivata per evitare di scaricare troppo velocemente la batteria.

Uno dei fattori chiave che valutiamo durante il test dei campanelli video è il tempo necessario per caricare la visualizzazione dal vivo della telecamera dopo aver ricevuto la prima notifica di “campanello che suona“. Fortunatamente, come nel caso dei precedenti campanelli Eufy che abbiamo recensito, l’E340 è molto veloce nel caricamento se sei sulla stessa Wi-Fi del campanello, ma leggermente ritardato se sei in giro (che è standard per la maggior parte dei campanelli video). Abilitare le notifiche di movimento aiuta parecchio, poiché puoi iniziare a caricare la visualizzazione dal vivo prima che il campanello venga suonato.

L’E340 è dotato di 8 GB di memoria interna, che non è espandibile a meno che non si acquisti prima il Eufy HomeBase 3 (che viene fornito con 16 GB di memoria) e poi si acquisti un costoso hard drive SATA di capacità maggiore. Tuttavia, Eufy sostiene che 8 GB sono sufficienti per salvare 90 giorni di video (basati su una media di registrazione di 30 video al giorno, ciascuno di circa 20 secondi) che dovrebbero essere più che sufficienti per la maggior parte delle persone.

Conclusioni

Il Eufy Dual Cam Doorbell E340 migliora tutto ciò che apprezzavamo nel modello dell’anno scorso (il S330), eliminando la necessità della HomeBase e riducendo il prezzo di 150 dollari. Sebbene non sia esattamente economico, l’E340 è senza dubbio uno dei campanelli video con le migliori prestazioni attualmente disponibili sul mercato, e il fatto che non ci sia bisogno di costi mensili continui è un grande vantaggio. La presenza di due telecamere rappresenta davvero una novità rivoluzionaria e, se non fosse per la mancanza di supporto per HomeKit.

Prezzo e acquisto

Il prezzo è di 179 € ed è possibile acquistarlo su Amazon attraverso la pagina ufficiale con consegna il 24h.