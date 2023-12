Il debutto della famiglia Samsung Galaxy S24 è atteso per i primi giorni di gennaio. Il produttore Coreano terrà l’evento Galaxy Unpacked dedicato al lancio dei nuovi flagship il prossimo 17 gennaio.

In attesa di quella data, possiamo scoprire nuovi dettagli in merito ai tre device che comporranno la serie. In particolare, stando alle ultime indiscrezioni emerse, possiamo scoprire quelli che saranno i prezzi di Galaxy S24, S24 Plus e Galaxy S24 Ultra.

Il leak si riferisce ai prezzi previsti per il mercato europeo in maniera generica. Il leaker non ha fatto distinzioni tra i vari Paesi del Vecchio Continente e quindi non sappiamo se si tratta della cifra finale che vedremo anche in Italia.

Svelati i prezzi di lancio per la famiglia Galaxy S24, Samsung ha scelto di abbassare i prezzi per risultare più competitiva sul mercato

Entrando maggiormente nello specifico, il prezzo di partenza per approcciarsi alla famiglia di flagship Samsung sarà di 899 euro. Questa cifra è riferita al Galaxy S24 con memoria da 128 GB. Scegliendo la variante da 256GB, invece, il prezzo salirà a 959 euro.

Passando al Galaxy S24+, la versione da 256 GB avrà un costo di 959 euro, la variante da 256 GB sarà commercializzata a 1.149 euro mentre la versione da 512 GB avrà un prezzo di 1.269 euro.

Il Galaxy S24 Ultra, il flagship assoluto di questa generazione di device Samsung, arriverà nelle varianti da 256 e da 512 GB. Il prezzo di partenza sarà di 1.449 euro mentre per il modello più prestazionale si salirà fino a 1.569 euro.

Se queste cifre dovessero essere confermate, si può notare una situazione molto particolare. Samsung ha aumentato il prezzo di lancio rispetto alla generazione precedente ma, nonostante questo, il costo per gli utenti sarà inferiore rispetto al principale competitor. Infatti, gli iPhone 15 da 128 GB partono da un prezzo medio di 950 euro circa per il modello base per arrivare a 1.450 euro per iPhone 15 Pro Max.