La prima idea che ci viene in mente quando parliamo di realtà virtuale è la visione in 3D di paesaggi nascosti. Posti stupendi e irraggiungibili oppure perché no l’ambientazione del nostro film o videogioco preferito, il tutto mentre ce ne stiamo tranquilli seduti sul divano.

Fare tutto questo ad oggi è possibile, grazie ai cosiddetti visori VR, in molti potrebbero lamentarsi dei prezzi poco accessibili che il mercato propone, ma rassicuriamo chi non ha voglia di spendere troppo, infatti molti teatri e parchi divertimento mettono a disposizione sale apposite con la presenza di visori o meno per vivere l’esperienza della realtà virtuale, pagando il solo costo del biglietto, quasi nel 100% dei casi economico ed accessibile a tutti.

Chi investe nella realtà aumentata

Le più grandi case produttrici del mondo tech come SONY, Meta e molte altre, già hanno investito e tutt’ora investono in questo mercato ma la domanda è, cosa le spinge a farlo, è semplice, perché per quanto la grafica dei dispositivi non abbia limiti e sia in costante miglioramento resta comunque su uno schermo, per tanto è irraggiungibile un’esperienza immersiva a 360 gradi.

Realtà virtuale di ultima generazione

La realtà virtuale (VR o virtual reality) ha fatto passi da gigante, nel 2024 saremo testimoni di un’evoluzione ancora più straordinaria. Uno degli sviluppi più significativi è rappresentato dai visori VR standalone, dispositivi che non richiedono un collegamento a un PC o a una console.

E se parliamo di qualità fuori dal comune non possiamo non parlare di Meta Quest 3 e VIVE XR Elite visori VR standalone con un design classico, se invece vi appassiona un design più slim come quello di un occhiale e al tempo stesso volete un’alta qualità VR, XREAL AIR VR è quello che state cercando.