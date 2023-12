Il debutto della famiglia Samsung Galaxy S24 è atteso per il 17 gennaio ma le indiscrezioni a riguardo si stanno moltiplicando. Le presunte specifiche tecniche dei device sono state anticipati dai leaker nel corso di queste settimane e restano ancora pochi segreti.

In queste ore, anche un ulteriore dettaglio sull’aspetto degli smartphone è stato svelato. Si tratta delle colorazioni previste per il Galaxy S24 e il Galaxy S24+. Inizialmente si pensava che i due flagship sarebbero arrivati in quattro opzioni di colore: viola, verde, blu e nero.

Tuttavia, le nuove indiscrezioni lanciate da Roland Quandt, per entrambi i device sono previste ulteriori tre colorazioni differenti. La conferma arriva dalle foto scattate al carrellino della SIM dei due terminali.

According to a parts seller there will be these additional (frame) colors for the S24/S24+

they're calling them Orange, Purple and White, but clearly have no idea what the actual names/colors are. pic.twitter.com/77PoQKTbGw

— Roland Quandt (@rquandt) December 25, 2023