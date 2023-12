Il brand di lusso Caviar ha realizzato una versione unica di iPhone 15 Pro Max. L’azienda con sede a Dubai è nota per creare versioni personalizzate e altamente costose degli smartphone più desiderati del mondo. Questa volta si è concentrata sul flagship Apple utilizzando una grande quantità di oro.

Caviar ha scelto di utilizzare l’oro edibile per creare quello che è a tutti gli effetti una barretta di cioccolato a forma di iPhone 15 Pro Max. Si tratta di un’opera d’arte ma anche di un delizioso dolce realizzato con cioccolato naturale e oro a 23 carati completamente commestibile.

Il costo è altrettanto sorprendente in quanto, questo iPhone 15 Pro Max di cioccolato è venduto a circa 1.100 dollari. Il prezzo è quasi pari al costo reale del flagship di Apple nella variante da 256GB negli Stati Uniti.

Caviar ha creato un iPhone 15 Pro Max unico nel suo genere, fatto completamente di cioccolato e oro commestibile

Stando a quanto indicato da Caviar, l’oro edibile utilizzato per la creazione completamente sicuro per essere ingerito. Infatti, è ipoallergenico e non presenta additivi chimici, quindi è non causerà realzioni allergiche o problemi alla digestione.

Dal punto di vista del gusto, l’azienda ha voluto conferire il sapore di biscotti alle mandorle con retrogusto di crema. Inoltre, per rendere l’esperienza ancora più speciale, dopo circa trenta secondi dall’assaggio, arriverà una sensazione di piccante per completare il tutto.