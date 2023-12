La famiglia di device realizzata da Nothing si sta per espandere con l’arrivo di un nuovo smartphone. Il brand sta ultimando gli ultimi aspetti per il lancio del Phone (2a). Questo dispositivo si affiancherà all’attuale flagship Phone (2) come soluzione dal prezzo più contenuto ma che rispetterà i canoni tipici del brand.

In queste ore, sono emerse maggiori informazioni sul Phone (2a) che permettono di conoscere meglio la possibile scheda tecnica. Come rivelato da un nuovo report pubblicato da Yogesh Brar su X (ex Twitter), le feature dello smartphone saranno molto interessanti.

Infatti, Nothing ha scelto di dotare il device con uno schermo OLED da 6.7 pollici con refresh rate a 120Hz. Sotto la scocca troverà spazio un SoC MediaTek Dimensity 7200 affiancato a 8GB di RAM e a 128GB di storage interno. Le indiscrezioni lasciano intendere che non sarà l’unica opzione disponibile ma, il giorno del lancio, verranno confermati anche altri tagli e combinazioni di memoria RAM e interna.

Nothing Phone (2a) sarà uno smartphone di fascia media ma con ambizioni ben più grandi in termini di scheda tecnica e funzionalità

Nothing Phone 2a PVT Gets:

– 120Hz OLED panel

– Dimensity 7200

– 8/128GB

– 50MP dual camera setup

– Ships with Nothing OS 2.5

– Android 14

– New back design

– Redesigned Glyph

– Glyph controls similar to Phone 2 MWC launch, Good for $400 pic.twitter.com/WNCoJoRMhW — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 16, 2023

Passando al comparto fotografico, Nothing ha scelto di utilizzare due ottiche da 50MP. Una delle due sarà la fotocamera principale con cui gli utenti potranno fare foto e video mentre l’altra avrà una lente ultra-wide. La fotocamera frontale, invece, sarà da 16MP ottimizzata per i selfie e le videochiamate.

Il sistema operativo di Phone (2a) sarà basato su Android 14 e presenterà l’interfaccia proprietaria Nothing OS 2.5. Si tratta della stessa che è stata recentemente rilasciata per Phone (2).

Dal punto di vista del design, ci saranno differenze evidenti tra i due modelli per sottolineare la natura premium di Phone (2) e distinguerlo da Phone (2a). Tuttavia, sul retro sarà presente l’iconica Glyph Interface con la configurazione di LED posteriori, ormai tratto distintivo del brand.