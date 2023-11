Nothing ha avviato il programma di beta test aperto per il rilascio della nuova versione del proprio sistema operativo Nothing OS 2.5 per il Phone (2). L’update permetterà a tutti gli utenti di aggiornare lo smartphone ad Android 1 e contare, così, su nuove feature e ottimizzazioni.

In attesa del debutto del major update, Nothing ha avviato il rilascio di un aggiornamento intermedio in versione stabile. Si tratta dell’uodate 2.0.4 ch permette di risolvere vari bug e problematiche riscontrate dagli utenti sul Phone (2).

In particolare, l’azienda dichiara che tra i problemi risolti c’è quello legato al bug del volume dell’altoparlante. Tuttavia, attraverso il changelog completo, possiamo scoprire quali sono tutte le migliorie contenuti nell’aggiornamento Nothing OS 2.0.4.

Nothing Phone (2) si aggiorna con un nuovo update pensato per migliorare l’usabilità e le prestazioni del device

Il brand ha introdotto un nuovo widget Foto che consente di visualizzare le foto preferite all’interno della schermata principale o della schermata di blocco. Inoltre, è stata aggiornata l’interfaccia della libreria dei widget così da visualizzare i vari contenuti per categorie e rendere più facile l’esplorazione e la scelta. Al fine di migliorare la personalizzazione, gli utenti potranno nascondere le icone delle app e visualizzare solo quelle necessarie.

Tra i miglioramenti e le correzioni a bug noti, il produttore segnala un generale miglioramento della fotocamera in condizioni di illuminazione particolare. Inoltre, sempre nel comparto fotografico, è stato ottimizzato lo zoom.

Il bug del volume dell’altoparlante è stato risolto e, sempre in tema audio, è stata migliorata la gestione dei suoni quando si è connessi contemporaneamente a un smartwatch e ad auricolari tramite Bluetooth.

Passando al tema della sicurezza, Nothing ha aggiornato le patch di sicurezza di Google introducendo quelle di ottobre. Ricordiamo che l’update per il Phone (2) verrà rilasciato a scaglioni e quindi non sarà disponibile per tutti gli utenti da subito.