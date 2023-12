Il Tesla Cybertruck continua a destare l’interesse del pubblico, e recenti test condotti da Carwow forniscono ulteriori dettagli sulla resistenza della sua carrozzeria in acciaio inossidabile. Il pick-up ha affrontato impatti con un carrello della spesa, dimostrando una notevole resistenza alle ammaccature. Il pannello della carrozzeria si è flesso leggermente, ma senza danni visibili.

In un test più impegnativo, il carrello è stato caricato con un uomo a bordo. Nonostante il peso aggiunto, il Cybertruck ha continuato a mostrare robustezza, resistendo agli impatti ripetuti senza segni evidenti di danni visibili. Sebbene la flessione del pannello della carrozzeria sia stata più pronunciata, il risultato complessivo è un veicolo apparentemente indenne.

La forza inarrestabile dell’acciaio inossidabile

Questi test forniscono una prospettiva interessante sulle capacità di resistenza dell’acciaio inossidabile del Cybertruck, anche se è essenziale ricordare che non dovrebbero incoraggiare a sottoporre il veicolo a impatti o stress non necessari. La recensione sottolinea anche la complessità delle riparazioni sull’acciaio inossidabile in caso di danni.

Nonostante la robustezza dimostrata, è sempre consigliabile guidare con prudenza e evitare situazioni che potrebbero danneggiare il veicolo, indipendentemente dalla sua resistenza dichiarata. Va notato che al momento non ci sono rischi in Europa, poiché il Tesla Cybertruck potrebbe non essere approvato nel vecchio continente.

In fase di commercializzazione iniziale del Cybertruck, con tempi di attesa considerevoli, Tesla ha reintegrato una clausola per scoraggiare la rivendita del pick-up elettrico. Questa clausola minacciosa, precedentemente rimossa in risposta alle critiche, avverte che Tesla può annullare unilateralmente ordini sospettati di essere effettuati con l’intenzione di rivendere il veicolo o in modo malintenzionato.

Tesla Cybertruck in Europa, si o no?

Questa politica potrebbe generare confusione tra gli acquirenti, specialmente coloro che non erano a conoscenza della clausola prima di effettuare il pagamento non rimborsabile per la prenotazione del Cybertruck. Al momento, la pagina di prenotazione indica tempi di consegna nel 2024 per alcune varianti e nel 2025 per altre.

Attualmente, Tesla commercializza il Cybertruck solo negli Stati Uniti, e potrebbe non renderlo disponibile in Europa per motivi di sicurezza. È fondamentale essere consapevoli delle clausole di acquisto di beni di questo tipo e valutare attentamente ogni decisione. La cautela rimane un elemento chiave, nonostante la resistenza eccezionale del veicolo.