Il debutto di Nothing Phone, seguito dal Phone (2), ha portato una ventata d’aria fresca nel panorama tecnologico mobile. I due device introducono una feature unica come l’interfaccia “Glyph” che permette di creare un gioco di luci unico.

Sebbene l’azienda fondata da Carl Pei abbia presentato solo due dispositivi, l’esperienza nel settore non manca. Il fondatore, infatti, è anche colui che insieme a Pete Lau ha dato vita a OnePlus. Grazie a questo solido background, non sorprende scoprire che Nothing è al lavoro allo sviluppo di un terzo device. Questo nuovo smartphone però non sarà il modello successivo al Phone (2) ma lo affiancherà dando vita ad una nuova linea di prodotti.

Stando a quanto rivelato dall’utente X (ex Twitter) @saaaanjjjuuu il nuovo dispositivo sarà chiamato Nothing Phone 2a. Inoltre, il leaker ha anche svelato il numero di modello che contraddistinguerà questo device, AIN142, e alcune caratteristiche tecniche.

Sembrerebbe che Nothing stia lavorando ad una versione economica del Phone (2) che prenderà il nome di Phone 2a

Il nuovo smartphone di Nothing sarà caratterizzato da un display AMOLED da 6,7 pollici con un notch centrale che ospiterà la fotocamera frontale. Ci aspettiamo che sul retro saranno presenti i LED che compongono l’interfaccia Gliph, ormai un marchio distintivo del brand.

Considerando queste caratteristiche, il Nothing Phone 2a potrebbe configurarsi come una versione economica del Phone (2) anche se ne condividerà parte del design. Purtroppo però, tutte queste informazioni sono da prendere con le pinze in quanto non direttamente confermate dal brand. Il leaker, inoltre, non sempre si è dimostrato affidabile e quindi bisognerà aspettare maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.