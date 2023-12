Acer, un gigante nell’ambito dei notebook, continua a consolidare la sua posizione di rilievo nel mercato presentando il nuovo Acer Swift Go 14, un dispositivo di fascia alta che promette di stupire gli appassionati di tecnologia e gli utenti più esigenti. Dotato di specifiche tecniche avanzate e di caratteristiche all’avanguardia, questo notebook si inserisce perfettamente nella vasta gamma di prodotti offerti da Acer, coprendo tutte le fasce di prezzo per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori.

Arriva il nuovo Acer Swift Go 14

Il cuore pulsante di questo nuovo Acer Swift Go 14 è il suo impressionante schermo da 14 pollici con tecnologia OLED, che offre una risoluzione straordinaria di 2.880 x 1.800 pixel. Questo schermo promette un’esperienza visiva eccezionale, con colori vibranti e dettagli nitidi che rendono ogni attività sul notebook un piacere visivo. A supporto di questa potente unità visiva, il processore Intel Core Ultra 7 e la GPU Intel ARC Graphics garantiscono prestazioni elevate e una fluidità senza compromessi nelle attività più impegnative.

La memoria di sistema è gestita da 16 GB di RAM LPDDR5X, che assicura una gestione agevole di multitasking e applicazioni più esigenti. La memoria interna da 1 TB consente uno spazio di archiviazione ampio e veloce per i dati, i file e le applicazioni, permettendo agli utenti di conservare e accedere facilmente a tutto ciò di cui hanno bisogno.

Il sistema operativo Windows 11 Home è la piattaforma che alimenta questo notebook, garantendo un’esperienza utente intuitiva e ricca di funzionalità. La connettività è un punto di forza con il supporto per Killer Wi-Fi 6E AX1675i, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Gigabit Ethernet. Questo garantisce una connessione stabile e veloce in qualsiasi ambiente.

Ulteriori dettagli sul nuovo notebook in arrivo

Per quanto riguarda il design, l’Acer Swift Go 14 presenta uno spessore di soli 14,9 mm e un peso di 1,32 kg. Questi dettagli lo rendendolo un compagno ideale per chi è in movimento e desidera un dispositivo leggero e portatile.

Una delle caratteristiche distintive di questo notebook è l’integrazione dell’intelligenza artificiale, evidente soprattutto nell’elaborazione delle immagini. Acer promette funzionalità avanzate come la sfocatura automatica e la gestione dell’inquadratura, oltre a un’eccezionale stabilizzazione delle immagini e dei video. La presenza del nuovo Copilot, già visto in Windows 11, aggiunge ulteriori potenzialità al sistema, offrendo agli utenti un’esperienza ancora più avanzata e intuitiva.

L’Acer Swift Go 14, con il codice modello SFG14-72, sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal mese di dicembre. Il suo prezzo di partenza sarà di 1199 euro. Questo posiziona il notebook in una fascia di prezzo competitiva, considerando le caratteristiche e le prestazioni di alto livello offerte.