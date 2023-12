Il team di Rockstar Games ha rilasciato il nuovo DLC invernale per GTA Online che introduce tante novità molto interessanti. L’espansione gratuita prende il nome di The Chop Shop ed è già disponibile per gli utenti PC, Xbox e PlayStation.

A Los Santos arriva una vecchia conoscenza del mondo di GTA: Yusuf Amir. Atterrato in città direttamente da Liberty City, il noto agente immobiliare è pronto per avviare una nuova attività con l’aiuto dei giocatori.

Dopo aver acquistato lo sfasciacarrozze, sarà possibile avviare il nuovo business incentrato sul furto d’auto su commissione. I giocatori di GTA Online potranno utilizzare il Red’s Auto Parts come copertura per le attività illegali e rubare le auto più belle e rare di Los Santos e rivenderle al miglior offerente.

GTA Online si aggiorna con l’espansione The Chop Shop che introduce un nuovo business, tanti veicoli e nuove modalità di gioco

Ma il nuovo aggiornamento, come indicato nel blog ufficiale di Rockstar Games, introduce anche tante altre novità molto attese dagli utenti. Sarà possibile divertirsi con le gare di drift che finalmente arrivano a Los Santos.

Sarà possibile accumulare punti facendo sgommate incredibili, prolungate e concatenate e ovviamente arrivando primo nelle gare. Più tempo si passerà in derapata, maggiore sarà il moltiplicatore ma, anche la minima collisione porterà ad azzerare il punteggio accumulato.

Infine, con GTA Online: The Chop Shop arrivano anche una serie di nuovi veicoli di tutti i tipi. Dalle vetture super sportive ai SUV passando per le decappottabili. L’esperienza di guida sul titolo multiplayer non è mai stata così varia.