PosteMobile ha introdotto la tecnologia VoLTE (Voice over LTE) nel luglio dell’anno scorso come soluzione per garantire ai suoi utenti una copertura efficiente e una qualità audio superiore durante le chiamate. La tecnologia VoLTE rappresenta un passo avanti rispetto alle chiamate tradizionali, utilizzando la rete LTE per trasmettere le conversazioni vocali in modo più efficiente.

Chiamate di alta definizione

VoLTE consente agli utenti di effettuare chiamate con una qualità audio elevata anche mentre navigano su Internet o utilizzano altre applicazioni sul loro smartphone. Questo significa che non ci saranno rallentamenti o interruzioni durante una telefonata, offrendo un’esperienza di chiamata più fluida e piacevole. Inoltre, la tecnologia riduce il tempo di attesa per la connessione, garantendo una connessione più rapida alle chiamate.

L’utilizzo del servizio VoLTE di PosteMobile è gratuito per gli utenti, rappresentando un valore aggiunto senza costi aggiuntivi. Tuttavia, è importante notare che per sfruttare questa tecnologia è necessario disporre di uno smartphone compatibile. Al momento, iPhone 15 non è incluso nella lista di dispositivi compatibili, ma la funzione è supportata su tutti i dispositivi Samsung e Motorola lanciati sul mercato quest’anno.

Scopri come attivare il servizio VoLTE

L’attivazione del VoLTE con PosteMobile è un processo semplice che richiede alcune operazioni specifiche a seconda del tipo di smartphone in uso:

– Per gli utenti iPhone con iOS 13 o versioni successive, è necessario accedere alle Impostazioni, selezionare Cellulare, quindi Opzioni dati cellulare, e abilitare 4G per voce e dati. Dopo questa operazione, riavviare lo smartphone e attendere 72 ore per l’abilitazione del servizio.

– Per tutti gli altri smartphone, è importante verificare che il sistema operativo sia aggiornato all’ultima versione. Successivamente, accedere alle Impostazioni, selezionare Aggiornamenti Software, scaricare e installare gli aggiornamenti necessari, quindi attendere 72 ore per l’abilitazione del servizio.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di attivazione, gli utenti possono contattare il Servizio Clienti chiamando il numero 160.

Aggiornamenti sempre in arrivo per la qualità

In conclusione, l’introduzione del VoLTE da parte di PosteMobile rappresenta un miglioramento significativo nella qualità delle chiamate per gli utenti, offrendo un’esperienza più avanzata e affidabile. Con una copertura efficiente e una qualità audio elevata, questa tecnologia si inserisce come un elemento positivo nell’offerta di servizi di telecomunicazioni di PosteMobile.