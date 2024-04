McLaren, arriva l'erede della P1 con 1.000 CV: costerà 2 milioni di euro

Seguite il mondo delle corse automobilistiche o siete almeno dei conoscenti di questo settore? Il nome McLaren allora non vi sarà di certo nuovo. Fautrice di alcune delle hypercar più apprezzare, l’azienda sta per lanciare il suo prossimo capolavoro. Si tratta di un modello così iconico che potrebbe riscrivere l’intero brand diventandone un simbolo distintivo. Dai rumor presenti sul web, l’auto nascerà direttamene dalle fiamme delle monoposto di Formula 1, regalando una sensazione di guida tale da imitare quella dei professionisti su pista.

La nuova vettura dovrebbe chiamarsi Halo, un richiamo evidente ad un qualcosa di divini nel settore dell’automobilismo. Secondo quanto riportato da alcune testate, la McLaren dovrebbe già aver svelato alcuni dettagli di questa promettente hypercar ad una ristrettissima cerchia di rivenditori. Il progetto, però, resta ancora avvolto nel mistero più totale. Per quando la società abbia cercato di mantenere il massimo riserbo, alcune voci sul progetto hanno inevitabilmente iniziato a circolare.

La Halo sarà la nuova auto di punta McLaren?

La Halo, a quanto dicono i rumor, potrebbe prendere il posto della leggendaria McLaren P1. Soltanto piccoli dettagli sono fuoriusciti e già questa hypercar promette di stupire con la sua estetica futuristica e le prestazioni mozzafiato. La vettura dovrebbe essere una sportiva ibrida da oltre 1.000 CV. Una caratteristica che farà impazzire saranno le sue portiere ad ali di gabbiano che urlano libertà e sportività a a tutto spiano. Quanto potrebbe costare? Cominciate a mettere monetine nel salvadanaio, perché la nuova favolosa hypercar dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro.

Pare che il veicolo sia stato svelato in anteprima all’hotel Wynn di Las Vegas la settimana scorsa. L’unica cosa certa è che la McLaren ne produrrà solo 400 esemplari. Avete capito bene, 400. La Halo sarà quindi ambitissima, ricercata, una vera e propria opera d’arte da collezione. L’azienda continua a dimostrare così la sua abilità nel creare automobili da prestazioni eccezionali e con un design mozzafiato. Non aspettiamo altro che vedere la meravigliosa Halo in azione, per poter ammirare la sua potenza su strada e scoprire tutto sul suo stile.