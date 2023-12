Uno dei temi più caldi dell’ultimo anno è stato senza alcun dubbio quello legato al costo dei carburanti, benzina e diesel hanno infatti visto il loro prezzo a dir poco impazzire a causa di numerosi contesti esterni alla nostra nazione che però hanno avuto un effetto destabilizzante sul petrolio e di conseguenza sui valori dei due carburanti.

Ovviamente la corsa iniziale è stata al rialzo, che ha visto due principali colpi importanti, quello legato al conflitto tra Russia e Ucraina che fece schizzare i valori a oltre 2,20 euro al litro in alcuni momenti e quello legato allo scoppio della guerra in Israele che ha fatto aumentare i prezzi ma non quanto il primo.

Ora però nonostante tutto sembra che i due liquidi infiammabili abbiano trovato una stabilità al ribasso mai vista prima e che sta dando un po’ di respiro al Governo ma soprattutto al popolo che non deve costantemente fare rifornimenti a prezzi esagerati.

I prezzi scendono

Dopo picchi assoluti toccati soprattutto in estate ora i prezzi sembrano essere in procinto di normalizzarsi a valori pre-estivi, il prezzo medio della benzina in modalità self è di 1,776 euro al litro mentre la media del diesel, è pari a 1,748 euro al litro.

Per quanto riguarda invece l’autostrada, la benzina self service a 1,865 euro al litro mentre il diesel self service a 1,842 euro al litro.

Si tratta dunque di una discesa evidente e confortante dei prezzi che in concomitanza del Natale è senza dubbio una boccata d’aria, non si può prevedere se continuerà o se è solo preludio ad un nuovo aumento.