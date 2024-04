La mobilità elettrificata viene criticata da molti per il suo costo considerando ancora troppo elevato. Mentre per ottenere auto elettriche a costi più bassi si dovrà aspettare ancora un po’, sembra che in Cina la situazione sia parecchio diversa. Nei primi quindici giorni del mese di aprile, infatti, si è assistito ad un evento davvero eccezionale. Le vendite di auto elettriche hanno superato il 50% in Cina. Nella percentuale sono compresi i modelli full elettrici, ma anche gli ibridi Plug–in.

In Cina arrivano dati interessanti per le auto elettriche

I dati forniti sono stati presentati da Passenger Association. Nello specifico le vendite in questione sono pari a 516.000 unità registrando un calo dell’11% rispetto allo scorso anno e del 3% rispetto al mese precedente alla rivelazione dei dati. Questi valori non sembrano ottimali, ma sono importanti per comprendere l’andamento totale delle vendite. Infatti, ben 260.00 veicoli, tra quelli venduti, sono elettrici. Questo dettaglio rappresenta un aumento del 32% rispetto all’anno scorso e del 2% rispetto al mese prima. Con l’arrivo di queste ultime vendite, le auto elettriche in Cina hanno superato il 50%.

Valori che hanno sorpreso in tanti. A tal proposito, l’Economist Intelligence Unit aveva previsto un simile aumento non prima del 2028. La Federazione cinese delle autovetture, invece, aveva stimato che nel 2024 ci sarebbe potuti avvicinare solo al 40%. Le recenti rivelazioni hanno provato che tutte queste supposizioni erano sbagliate. Ora però ci si chiede se si riuscirà a mantenere questi standard anche in futuro.

Al momento, tutto sembra far supporre che questa tendenza potrebbe continuare almeno fino alla fine dell’anno. Anche le vendite all’ingrosso hanno confermato questa tendenza, arrivando al 50,19% con 534.000 unità elettriche consegnate. Questo vuol dire che si è verificato un aumento del 13% rispetto all’anno prima. Allo stesso tempo però è stato registrato anche un calo pari al 9% rispetto al valore del mese precedente.