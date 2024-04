Tesla: Elon Musk aumenterà l'IA nelle sue auto elettriche

La Tesla non si accontenta di essere solo un’azienda qualunque, ovviamente no. Deve distinguersi, essere sempre al top, divenire la società che guida tutte le restanti nel settore avveniristico delle automobili. La cosa non è che ci sorprenda, in fin dei conti il CEO è sempre Elon Musk, famoso per i suoi investimenti tecnologici e per le sue molteplici idee. Ora anche la sua società automobilistica sta spingendo verso l’inserimento di una maggiore tecnologia, adattandosi alle tendenze con l’implementazione di sistemi dotati di intelligenza artificiale.

Solo nel primo primo trimestre del 2024, Musk ha annunciato un aumento della capacità di calcolo di Tesla per l’addestramento dell’IA. Da quanto riportano i report, essa ha subito un accrescimento impressionante, raggiungendo il 130% in più rispetto al trimestre precedente. Ciò significa che la Tesla ora possiede una di calcolo equivalente a 40.000 GPU H100 di NVIDIA. Credevate che Musk si sarebbe poi fermato? Allora non conoscete bene il magnate.

Il tornado Musk non si ferma e ha in progetto di aumentare ancor di più le capacità Tesla

L’imprenditore, dalle mani in pasta in più settori di quanti se ne possano contare, ha rivelato che l’azienda prevede di aumentare ulteriormente la capacità del 467% annuo. E quindi? In tal caso quale sarebbe il valore raggiunto? L’incredibile totale, contando le sue previsioni, sarebbe di 85.000 unità equivalenti H100 entro la fine del 2024. Questa è la dimostrazione della fiducia di Musk nell’IA e riflette anche la sua visione di un futuro in cui questa particolare tecnologia sarà al centro di tutto.

Il fatto che Tesla stia investendo pesantemente nell’IA non è di certo sfuggito agli analisti. L’azienda, per arrivare al suo obiettivo agognato, sta sacrificando una parte dei suoi introiti, come dimostra da la diminuzione di 2,5 miliardi di dollari nel flusso di cassa libero nell’ultimo trimestre. L’investimento è mosso però dalla consapevolezza che le tecnologie legate all’IA stiano diventando sempre più importanti. Se si vuol rimanere al passo, bisogna per forza di cose investire per essere competitivi sul mercato.

L’impegno di Tesla verso l’IA, con l’uso di una GPU NVIDIA, è una dimostrazione di determinazione nel settore automobilistico. Oltre ciò, è quindi un segnale del ruolo che l’IA giocherà nel futuro dell’azienda. Con Musk alla guida, la società continuerà a presentare innovazioni, ma le sue idee daranno frutti? Avranno successo? Intanto mettere parte dei guadagni aziendali nell’IA potrebbe essere una buona strategia.