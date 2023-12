Google Pixel 7A è lo smartphone di fascia media che gli utenti vogliono e devono acquistare, nel momento in cui sono alla ricerca della soluzione di fascia media che punta verso l’alto della telefonia mobile, ma che allo stesso tempo permetta di godere di un’esperienza android stock quasi unica nel suo genere.

Il modello attualmente in promozione prevede la navigazione in 5G, a patto che si abbia attiva una promozione compatibile, e 128GB di memoria interna, con colorazione Grigio Antracite. I suoi punti di forza sono rappresentati dall’eccellente display OLED da 6,1 pollici di diagonale, il più piccolo tra tutti i modelli della medesima generazione, con Google Tensor G2 come processore, a muoverne completamente le fila.

Google Pixel 7A: il suo prezzo è ridicolo

Oggi potete avere questo ottimo smartphone, quale è appunto il Google Pixel 7A, ad un prezzo decisamente convincente, poiché il suo costo è di 399 euro, contro i 509 euro del valore consigliato, così da poter ricevere una riduzione complessiva pari al solo 21%.

La variante disponibile prevede il solo smartphone, non sono incluse le Google Pixel Buds, che troviamo invece altrove (infatti in questo caso costerebbe il tutto 498 euro). Il modello proposto è acquistabile dagli utenti nel solo colore Grigio Antracite, anche se su Amazon lo potrete trovare in bianco e azzurro, altri due colori che però potrebbero avere un prezzo completamente differente.

A prescindere da tutto ciò che vi abbiamo raccontato, il dispositivo risulta essere acquistabile con garanzia di 24 mesi ed oltre completamente sbrandizzato, così da essere sicuri di non perdere mai nemmeno un aggiornamento.