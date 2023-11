L’offerta Amazon Black Friday migliore del momento può essere riassunta nella disponibilità del Google Pixel 7A, un dispositivo di fascia media che però sta studiando da grande, infatti al suo interno si possono trovare specifiche tecniche di alto livello, capaci di innalzarne notevolmente il livello qualitativo.

Il suo punto di forza, al netto della possibilità di godere della versione stock di Android con tutti gli annessi e connessi, è sicuramente rappresentato dal bellissimo display OLED da 6,4 pollici, una primizia per il segmento di mercato di riferimento, con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, a muovere comunque il processore self-made Google Tensor.

Google Pixel 7A: il prezzo è pazzo su Amazon

Google Pixel 7A rappresenta la porta di accesso al mondo dell’azienda americana, senza dover spendere cifre più elevate, come nel caso dell’acquisto di Google Pixel 8 e similari. Il prodotto ha un prezzo oggi tutt’altro che impossibile da raggiungere, infatti costa solamente 449 euro, approfittando della riduzione del 30% rispetto al valore tradizionale, oppure di 30 euro sull’ultimo prezzo più basso. Acquistatelo su Amazon premendo qui.

Coloro che decideranno di completare l’ordine, potranno poi ricevere, allo stesso identico prezzo, anche la custodia in silicone resistente, colorazione bianco ghiaccio, per riuscire a proteggere alla perfezione la parte posteriore dello smartphone. La spedizione è gestita da Amazon, con consegna prevista anche in sole 24 ore, per una maggiore rapidità nel reperimento della merce a domicilio.