La NASA, sigla che sta per National Aeronautics and Space Administration (l’ Ente Nazionale per le attività Spaziali e Aeronautiche) è, appunto, l’ente responsabile delle attività aeronautiche e aerospaziali degli Stati Uniti d’America.

Tutta sappiamo, chi più chi meno, le entusiasmanti scoperte ed invenzioni che la NASA ha fatto nel corso degli anni, molte delle quali indispensabili grazie a cui, ogni giorno, è possibile aspirare ad una più corretta comprensione dell’universo intero.

Tale ente, fin dal giorno della sua fondazione avvenuta nel 1958, ha creato qualsiasi tipo di tecnologia volta a risolvere determinate problematiche spaziali, cui gli scienziati si ritrovavano ad affrontare e dover risolvere giorno dopo giorno.

Ebbene, sapevate che moltissime di queste “invenzioni spaziali” sono presenti tuttora non solo nelle nostre case ma le utilizziamo quotidianamente.

NASA, le “invenzioni spaziali” che puoi trovare a casa tua

Molti di queste invenzioni della NASA, sono state lasciate in licenza alle aziende al fine di

poter realizzarne dei prodotti utilizzabili nella vita di tutti i giorni.

Ecco, di seguito, alcuni dei prodotti più conosciuti e utili mai inventati :

Cibo liofilizzato

Questa è sicuramente una delle invenzioni della NASA più conosciute. Si tratta infatti della tecnologia di liofilizzazione che è stata sviluppata per rendere gli snack portatili per le lunghe missioni Apollo. Durante questo processo, il cibo viene cotto, congelato e riscaldato lentamente in una camera a vuoto per rimuovere il ghiaccio.

Conserva il 98% del suo valore nutrizionale, e perde solo il 20% del suo peso originale;

Rivestimento antiappannamento per occhiali

Il rivestimento antiappannamento per il vetro è stato inventato dalla NASA per impedire l’appannamento dei finestrini della navicella. Successivamente questa invenzione, dopo il rilascio di opportune licenze, è stata sviluppata da molte aziende. Ad oggi infatti, tale rivestimento viene utilizzato negli occhiali da sci, nei finestrini delle auto e in moltissimi altri prodotti ancora;

Dustbuster

Negli anni ‘70, la NASA aveva bisogno di un dispositivo attraverso cui per raccogliere la polvere dalla superficie della Luna. Ovvero un piccolo aspirapolvere, leggero e maneggevole con una propria fonte di alimentazione. Così è nata il mini aspirapolvere portatile che usiamo tutt’oggi;

Tessuti per abbigliamento sportivo

Il tessuto utilizzato per l’abbigliamento sportivo è stato realizzato per proteggere gli astronauti dall’ambiente inospitale dello spazio. Successivamente se n’è compresa la grande utilità anche e soprattutto nel settore sportivo.

Termometri auricolari

Termometri che utilizzano la tecnologia ad infrarossi per riuscire a misurare la temperatura corporea di una persona. Stiamo parlando di quei comunissimi termometri che in genere vengono usati dai genitori di neonati o bambini malati. Basta inserire la punta del termometro nell’orecchio del bambino e attendere il bip di conferma che per l’avvenuta rilevazione della temperatura;

Memory foam

Chiamata anche schiuma temperata, inizialmente essa è stata utilizzata come imbottitura per migliorare i sistemi di protezione per gli incidenti aerei. Ed oggi è praticamente presente ovunque, utilizzati per i materassi, per le giostre, le selle dei cavalli e molto altro ancora;

Pneumatici resistenti al freddo

Pensati per la missione Apollo 14 nel 1971.

Fotocamera per cellulari

Sviluppata negli anni ’90, in seguito all’esigenza di dover realizzare una fotocamera abbastanza piccola da stare su un veicolo spaziale, senza però sacrificare la qualità delle immagini catturate.

Queste sono solo alcune delle incredibili invenzioni spaziali che dobbiamo grazie al lavoratore incessante della NASA !