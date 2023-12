Netflix, 5 film e 5 serie TV da guardare nelle feste NATALIZIE

Netflix continua a rappresentare la piattaforma streaming da battere, siccome include il maggior numero di contenuti. Con l’arrivo del periodo natalizio, sono state tantissime le nuove aggiunte a tema, ma non bisogna guardare solo quelle.

In basso trovate le classifiche sia per quanto riguarda le serie che per quanto riguarda i film da vedere.

Netflix, ecco quali sono le serie TV e i film da guardare in questo periodo

Per quanto riguarda i film, la classifica dei primi cinque contenuti risulta quantomai interessante. Al primo posto ecco Il mondo dietro di te, una produzione aggiunta recentemente su Netflix. Al secondo posto, in pieno tema natalizio, troviamo Family Switch, altro contenuto nuovo. Al terzo posto ancora una grande novità, ovvero Intreccio di Destini. Al quarto posto una nuova aggiunta questa volta tutta italiana, ovvero I Peggiori Giorni. Al quinto posto resiste il docufilm di Iliary Blasi, aggiunto di recente e che prende il nome di Unica.

Passando alle serie TV disponibili su Netflix in esclusiva, il primo gradino del podio è occupato stabilmente dalla nuova stagione di Odio Il Natale. Al secondo posto ecco un’aggiunta recente, ovvero Uno splendido errore. Al terzo posto c’è una nuova serie aggiunta da Netflix, la quale prende il nome di Pax Massilia. Il quarto posto al momento è occupato da un’altra nuova produzione, ovvero Obliterated – Una notte da panico. Chiude al quinto posto un’altra aggiunta recente: Una famiglia quasi normale.

Tutto è disponibile in esclusiva sulla celebre piattaforma streaming, con le posizioni che potrebbero cambiare anche nel corso di questa stessa giornata.