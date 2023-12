Nella sua più recente newsletter intitolata “Power On”, il rinomato giornalista Mark Gurman di Bloomberg ha gettato luce su sviluppi significativi all’interno di Apple relativi alla corsa verso il 6G. Nonostante le difficoltà riscontrate nel percorso dello sviluppo del modem proprietario 5G, Apple sembra intensificare i suoi sforzi per implementare la connettività di sesta generazione sui suoi dispositivi.

Le prime tracce di interesse per il 6G all’interno di Apple risalgono al 2021, quando l’azienda ha annunciato le prime posizioni di lavoro legate a questa nuova connettività. Recentemente, il sito ufficiale di Apple ha pubblicato un annuncio di lavoro per un “Modem Systems Software Architect”, il cui ruolo coinvolge la coordinazione della progettazione e modellazione di un’architettura di riferimento per il 6G. Secondo Gurman, questo annuncio riflette l’impegno crescente dell’azienda nel reclutare ingegneri specializzati nello sviluppo di tecnologie 6G.

In arrivo il 6G di Apple

Va notato che i fornitori di servizi di telefonia stanno già lavorando alla prossima generazione di reti, ovvero il 6G. Alla fine del 2020, Apple è diventata parte della Next G Alliance, un consorzio industriale istituito dall’Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS), il cui obiettivo è promuovere la leadership della tecnologia mobile nordamericana nel campo del 6G e oltre nei prossimi anni, basandosi sull’evoluzione a lungo termine del 5G.

Secondo gli analisti, la tecnologia 6G potrebbe offrire velocità oltre 100 volte superiori rispetto al 5G, aprendo nuove frontiere nelle comunicazioni wireless. Tuttavia, l’implementazione su dispositivi consumer richiederà ancora molto tempo, con alcune stime che indicano un possibile completamento entro il 2030. Questa prospettiva riflette la complessità e la portata della transizione tecnologica richiesta per adottare appieno la connettività di sesta generazione in modo diffuso.

L’annuncio di lavoro per un architetto del software del sistema modem 6G è solo uno dei segnali della determinazione di Apple a mantenere una posizione di rilievo in questo ambito altamente competitivo. L’azienda sembra guardare al futuro con un occhio attento alle nuove possibilità offerte dal 6G, nonostante le sfide e le incertezze connesse allo sviluppo di tecnologie così avanzate. Con la partecipazione attiva alla Next G Alliance, Apple si impegna a guidare l’innovazione nel settore delle telecomunicazioni e a sfruttare appieno il potenziale del 6G quando sarà finalmente disponibile per il grande pubblico.