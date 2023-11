Xiaomi ha presentato da poco i nuovi smartphone Xiaomi 14 e 14 Pro in Cina. Sebbene la coppia di smartphone abbia tutte le carte in regola per essere considerata una famiglia di flagship, il produttore sta pianificando il lancio di un terzo modello che supererà entrambi i due dispositivi.

Si tratta di Xiaomi 14 Ultra che, secondo le recenti indiscrezioni, sarà un vero e proprio cameraphone senza precedenti. A lanciare questa notizia ci ha pensato il noto leaker Digital Chat Station che ha lasciato intendere che i principali cambiamenti da parte del produttore si concentreranno proprio sul comparto fotografico.

In particolare, Xiaomi 14 Ultra presenterà ben quattro ottiche dotate di una risoluzione di 50 MP. Il sensore principale sarà quello che garantirà il vero salto prestazionale rispetto agli altri modelli.

Xiaomi 14 Ultra porterà la fotografia su smartphone ad un nuovo livello grazie ad una dotazione hardware impareggiabile

Infatti, quest’ottica sarà dotata di una un’apertura variabile in grado di passare da f/1.6 a f/4.0. Questo significa che lo smartphone potrà gestire in maniera automatica l’esposizione alla luce per garantire la migliore qualità possibile in fase di scatto.

Non mancherà anche l’introduzione di un nuovo sensore realizzato da Sony che prenderà il nome di LYT-900. Stando alle indiscrezioni emerse, si tratterà del sensore di riferimento per la serie Lytia del produttore nipponico. Le informazioni attualmente disponibili indicano che quest’ottica è sviluppata per garantire prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione ambientale.

In generale, ci saranno affinamenti anche al software che gestisce la fotocamera per permettere di scattare foto e registrare video che presentino poco rumore. Le voci riguardanti lo Xiaomi 14 Ultra indicano che il debutto dello smartphone è previsto per aprile 2024.