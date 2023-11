Lo Xiaomi 14 è un grande successo per l’azienda cinese. Lo smartphone è risultato essere il più potente al mondo con sistema operativo Android ed è anche uno dei più venduti nel paese d’origine. Ancor prima che questo modello fosse distribuito sul mercato già si parlava della versione top della gamma Ultra, ma probabilmente ancora troppo presto per dichiarazioni ufficiali.

Alcune notizie riportavano che la Xiaomi avrebbe rilasciato in anticipo questo modello nel marzo del prossimo anno. I leaker cinesi, tuttavia, hanno svelato attraverso un post sui social che l’Ultra sarà disponibile a partire da aprile, seguendo la linea degli smartphone precedenti. Il percorso di vendita non è però così semplice: competitor del settore già hanno attivato le proprie strategie per guadagnarsi un posto in prima fila.

Xiaomi, Huawei e Vivo: tre dispositivi simili

Sul web ci sono notizie che riportano che lo smartphone avrà funzionalità e innovazioni diverse rispetto ai modelli Xiaomi 14 standard e PRO. In particolar modo, le fotocamere dell’ultra saranno completamente modificate in confronto ai dispositivi resi disponibili quest’anno. Il SoC e le caratteristiche tecniche all’interno del device resteranno più o meno identiche a quelle dello Xiaomi 14 Pro.

È stato anche riportato che l’Ultra dovrà contendersi la sua fetta di mercato con altri due contendenti. In Cina nello stesso periodo verranno rilasciati al pubblico anche il Huawei P70 Pro e il VIVO X100 Ultra. Quest’ultima azienda ha immesso all’interno del settore l’intera lineup X100 nella metà di questo mese proprio con lo scopo di contrastare la Xiaomi.

Sembra infatti che i dispositivi avranno molte cose in comune. Entrambe utilizzeranno uno Snapdragon 8 di terza generazione e un sensore Sony primario da 1”. La Huawei invece opterà per tecnologie realizzate all’interno della società a causa delle leggi americane. Lo smartphone Xiaomi dovrebbe però battere i suoi concorrenti a livello di batteria. Questa raggiungerà infatti i 5500 mAh, mentre il modello top di Vivo è da 5000 mAh. Saranno poi le recensioni e i report riguardanti le vendite a dimostrare effettivamente le performance di questi dispositivi. In questa ardua lotta al momento con le informazioni che si hanno a disposizione è impossibile scegliere, soprattutto considerando gli aspetti che li accomunano. Chi sarà in grado di spuntarla?