Il debutto del nuovissimo OnePlus 12 è atteso nel corso dei prossimi giorni in Cina. Il 5 dicembre, il brand presenterà il nuovo flagship che si preannuncia un vero e proprio cameraphone grazie ad un comparto fotografico di assoluto livello.

Infatti, già da qualche anno, OnePlus ha stretto una partnership con Hasselblad per la realizzazione delle ottiche dei propri device top di gamma. Grazie a questa collaborazione, possono nascere lenti di qualità più alta e un software di scatto ottimizzato.

Tuttavia, questa generazione potrà contare su un ulteriore salto tecnologico tanto che il presidente di OnePlus Cina, Li Jie, ha confermato che il flagship sarà uno dei migliori cameraphone presenti sul mercato.

OnePlus 12 potrà contare sulle competenze del team di imaging di OPPO per lo sviluppo del comparto fotografico del flagship

Per raggiungere un ulteriore livello sia hardware che software, l’azienda cinese ha sfruttato le sinergie del gruppo. Ecco quindi che, secondo un nuovo report, allo sviluppo del comparto fotografico di OnePlus 12 avrebbe partecipato anche il team di imaging che lavora sui device della serie Find di OPPO.

Le triple ottiche potranno contare si un nuovo sistema di imaging all’avanguardia ma di cui non si conoscono ancora i dettagli. Secondo recenti indiscrezioni, l’ottica principale equipaggiata dal device sarà una Sony LYT-808 a cui si affiancheranno un teleobiettivo periscopico e una fotocamera ultra-wide.

Inoltre, il lavoro di affinamento congiunto tra OnePlus, OPPO e Hasselblad permetterà di creare il perfetto connubio tra hardware e software. Questo darà vita d un algoritmo di scatto evoluto che sbloccherà feature uniche per flagship come le modalità Display Super Light and Shadow ProXDR e Oriental Screen per la gioia di tutti gli utenti appassionati di fotografia.