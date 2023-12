La corsa verso un futuro sostenibile si evolve ulteriormente con la recente decisione della task force “Wireless Power Transfer & Alignment” della rinomata SAE International. Dopo un meticoloso processo di discussione, il gruppo ha annunciato il Differential Inductive Positioning System (DIPS) come il metodo e la procedura di allineamento per la ricarica wireless dei veicoli elettrici.

La SAE ha concretizzato questo passo rivoluzionario attraverso lo standard SAE J2954, definito come “Wireless Power Transfer (WPT) for Light-Duty Plug-in/Electric Vehicles and Alignment Methodology“. Ma cosa significa davvero questo standard e perché è così cruciale per il futuro della mobilità elettrica?

Efficienza al 93%: un salto di qualità nella ricarica wireless

Il cuore di questa innovazione risiede nell’efficienza straordinaria del trasferimento di energia senza fili (WPT), che consentirà la ricarica automatica per induzione dei veicoli elettrici con una sorprendente efficienza del 93%. Questa cifra rappresenta un significativo balzo in avanti nella tecnologia di ricarica wireless, rendendo il processo più veloce ed ecologico.

Il team di tecnici, in collaborazione con case automobilistiche, fornitori di tecnologie e esperti nel campo della ricarica wireless, ha affrontato la sfida di sviluppare uno standard robusto che funzioni in tutte le condizioni atmosferiche e per una varietà di applicazioni. L’obiettivo era chiaro: rendere la ricarica dei veicoli elettrici un’esperienza fluida e affidabile indipendentemente dal contesto.

Il cuore tecnologico: ricarica a induzione secondo SAE J2954

La tecnologia di ricarica a induzione, come definita dalla SAE, genera un campo magnetico a bassa frequenza e bassa intensità attraverso bobine multiple. Questo campo è riconosciuto dal veicolo, facilitando un posizionamento ideale per la ricarica. Un approccio che va oltre le aspettative, rendendo la ricarica wireless una realtà concreta.

Ora, con la definizione di questo standard, le case automobilistiche hanno a disposizione le linee guida necessarie per adottare questa tecnologia rivoluzionaria. I dettagli saranno resi noti nei primi mesi del 2024, aprendo la strada a una nuova era nella mobilità elettrica.

“Spostarsi a piedi dopo aver parcheggiato dovrebbe essere semplice, e lo standard SAE J2954 lo rende possibile,” afferma Jesse Schneider, il presidente della task force Wireless Power Transfer. L’adozione del metodo di allineamento DIPS rappresenta un passo fondamentale verso la commercializzazione su larga scala della ricarica wireless per i veicoli elettrici.

Il wireless come punto di riferimento cittadino

Ky Sealy, membro di WiTricity e co-presidente del sottogruppo SAE J2954 Alignment and Controls, ha aggiunto: “Con questo standard, la ricarica automatica senza fili sarà presto disponibile per le infrastrutture pubbliche.” Un’apertura verso un futuro in cui le stazioni di ricarica wireless diventeranno una parte integrante del paesaggio urbano.

In conclusione, la SAE International sta plasmando il futuro della mobilità elettrica, rendendo la ricarica wireless una realtà tangibile. Con una maggiore efficienza, facilità d’uso e una prospettiva di commercializzazione imminente, il nuovo standard SAE J2954 è destinato a cambiare il volto della mobilità sostenibile.