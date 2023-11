L’innovativa proposta di ho.Mobile ha scosso il panorama delle offerte telefoniche, mettendo sul piatto un incredibile pacchetto di 100GB di internet ogni mese a meno di 6 euro. Un’opportunità imperdibile che si attiva con il cambio operatore, affidandosi al virtuale di proprietà Vodafone.

Questa eccezionale offerta, riservata esclusivamente a chi richiede la portabilità da specifici MVNO, è disponibile online con spedizione SIM e attivazione gratuita. Un passo verso il futuro della connettività mobile, senza vincoli contrattuali e con vantaggi che vanno ben oltre la semplice navigazione online.

ho.Mobile 100GB: dettagli e vantaggi esclusivi

L’offerta in questione non solo regala 100GB di internet in LTE sulla rete Vodafone, ma offre anche una velocità massima di 30 Mbps in upload e download. Minuti illimitati senza scatto alla risposta verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali, uniti a messaggi senza limiti verso qualsiasi operatore mobile italiano, rendono questa tariffa un vero gioiello della comunicazione mobile, il tutto al costo incredibile di soli 5,99 euro ogni mese.

Ma le sorprese non finiscono qui. La promozione include anche 5,5GB di internet in roaming, il servizio Ho.Riparti che consente di ripartire col bundle dati in anticipo, e la navigazione in hotspot gratis. Un pacchetto completo che va incontro alle esigenze di chi vuole connettersi senza limiti, ovunque si trovi.

L’attivazione di questa esclusiva offerta telefonica a 5,99 euro mensili è riservata a coloro che provengono da Iliad, Coop Voce, Fastweb Mobile, Rabona Mobile, Poste Mobile, CMLink Italy, Daily Telecom, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Italia Power, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali Mobile, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Conexo Technologies ed 2appy Afinna One. Una collaborazione che rende questa offerta ancora più speciale, aprendo le porte a una connettività avanzata e conveniente.

La tariffa non si limita alla sola connessione dati. Con ho.Mobile, sono inclusi servizi esclusivi come ho.chiamato, l’avviso di chiamata e il trasferimento di chiamata. L’applicazione dedicata consente anche di personalizzare il proprio numero, offrendo un’esperienza di utilizzo unica e adattata alle esigenze personali.

Attivazione facile e vantaggi senza confini

La procedura di attivazione della tariffa mobile low-cost è semplice e veloce, accessibile tramite il sito internet ho.Mobile. Un passo verso il futuro della connettività mobile, con costi contenuti e vantaggi senza confini.

In un mercato sempre più competitivo, ho.Mobile emerge come un’opzione all’avanguardia, offrendo servizi di alta qualità a un prezzo accessibile. Un’opportunità da cogliere al volo per coloro che cercano la connessione perfetta senza rinunciare al risparmio.