Il 2024 potrebbe rivelarsi molto interessante per Huawei. Il produttore cinese potrebbe lanciare una nuova serie di flagship che sicuramente stupiranno gli utenti asiatici per le doti fotografiche. Si tratta della famiglia P70 il cui debutto è atteso nella primavera del prossimo anno.

Considerando le tempistiche di lancio, attualmente è molto difficile scoprire dei dettagli sulla dotazione hardware dello smartphone. Tuttavia, una fonte affidabile è riuscita ad anticipare alcune informazioni sul comparto fotografico.

Stando ad un recente report dell’analista Ming-Chi Kuo, la nuova famiglia Huawei sarà caratterizzata da tre modelli differenti. In particolare, si affiancheranno il P70, il P70 Pro e infine il P70 Art.

Huawei P70 Art sarà lo smartphone di riferimento per la nuova famiglia di flagship del produttore cinese e avrà una fotocamera senza precedenti

Quest’ultima variante sarà caratterizzata da un comparto fotografico di fascia molto alta e rappresenterà il modello di punta dell’intera serie. L’analista ha rivelato che l’ottica principale presenterà un sensore Sony IMX989 da 1 pollice.

Huawei, inoltre, ha lavorato molto sulle lenti per garantire la massima luminosità alle foto e per questo utilizzerà una tecnologia ibrida con lenti realizzate in vetro-plastica 1G6P. Attualmente, sul mercato è presente un unico dispositivo che utilizza questa tipologie di lenti e si tratta di iPhone 15 Pro Max.

Tuttavia, Apple ha scelto di utilizzare la lente in vetro-plastica sull’ottica dotata di zoom mentre Huawei la utilizzerà sulle ottiche principali di P70 Art. I principali fornitori potrebbero essere aziende del calibro di Largan e Sunny Optical ma al momento è troppo presto per avere informazioni precise.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.