Il Blackview, basato sul nuovo sistema operativo Tablet Android 13 avente integrato il Doke_OS 3.0, offre agli utenti una serie di funzioni avanzate che migliorano la velocità e l’efficienza dell’utilizzo. Durante il periodo delle offerte del Black Friday su Amazon, questo tablet si presenta come un’affare interessante, fornendo una combinazione di specifiche tecniche e caratteristiche all’avanguardia. Ora, per chi sceglierà di investire acquistando il prodotto il costo è di 124,99 euro.

La presenza di funzioni come lo schermo diviso, il casting con la connessione Wi-Fi, la funzione stile PC e altre, contribuisce a una user experience più rapida e versatile. I doppi slot per schede SIM supportano 2.4GWIFI, 4G LTE, e 5GWIFI garantendo una connettività affidabile sia per lavoro che per svago.

Tablet con sistema operativo Android e dalla grande maneggevolezza

Con una generosa capacità di memoria, il tablet propone 16GB di RAM (con la possibilità di espansione tramite scheda TF fino a 2TB) e 128GB di ROM, consentendo così di memorizzare un’ampia quantità di dati, app e media preferiti. Il chip da 12nm permette una maggiore velocità di elaborazione. Lo schermo da 10 pollici con risoluzione 1280×800 HD+ offre ampi angoli di visione, colori raffinati e dettagli vividi. Le varie modalità dello schermo, come la protezione degli occhi, la lettura e il tema di colore scuro, si adattano alle diverse esigenze degli utenti. Inoltre, la funzione di riconoscimento facciale semplifica lo sblocco dello schermo, aggiungendo comodità.

La fotocamera da ben 13MP garantisce foto e video vividi, mentre il jack per cuffie da 3,5 mm consente di ascoltare musica senza interferenze. La batteria ad alta capacità da 7680 mAh e l’ottima gestione energetica consentono un uso prolungato, ideale per godere di video, giochi, e-book e musica senza limiti di tempo. Con supporto per la navigazione GPS, per Glonass, Galileo e BeiDou, GLONASS e Galileo, ed una fotocamera da 8MP frontale, il tablet si rivela versatile anche in situazioni di viaggio. La sottigliezza di 7,5 mm e il peso di 484 grammi lo rendono un compagno leggero e portatile durante i viaggi d’affari o di lavoro.

Inoltre, la compatibilità con la funzione OTG consente di collegare un mouse tramite cavo OTG, aggiungendo un ulteriore livello di versatilità. Il Blackview Tab 80 Tablet LTE offre un pacchetto completo per chi cerca un tablet performante e leggero, con una promozione che lo rende ancora più particolarmente allettante durante il periodo del Black Friday su Amazon.