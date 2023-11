Lo scorso settembre erano state diffuse le prime foto che però non erano state prese molto sul serio sul web. Ora per smentire ogni possibile diceria e per permettere a tutti di ammirare il nuovo modello, il colosso automobilistico ha presentato al mondo la prima Tesla Model X della polizia italiana.

Il nuovo modello Tesla per la polizia agirà sull’autostrada fra Venezia e Padova. La Tesla Model X è il primo veicolo elettrico che viene dato in dotazione alla polizia stradale italiana. L’auto è dotata di una batteria da 100 kWh e la velocità massima è di 262 chilometri all’ora. Inoltre, l’auto ha la capacità di accelerare da 0 a 100 Km/h in soli 3,9 secondi.

Tesla Model X presto sulle strade

Il modello suv green entrare effettivamente in servizio a partire dall’inizio del 2024 e verrà affiancato alle altre pattuglie per riuscire a controllare le strade a scorrimento veloce. In particolare, circolerà, come detto, sull’A4 Padova-Venezia, e non solo. Infatti, sono comprese anche l’A57 Tangenziale di Mestre e Raccordo Marco Polo, dove ogni giorno circolano all’incirca 210mila veicolo e Passante di Mestre.

Come dichiarato da Claudio Rambaldini, direttore tecnico dell’All.V.iN. di Maclodio, si tratta di una vettura decisamente unica. È dotata di portiere ad ali di falco e il tetto è interamente di vetro per la parte posteriore. Inoltre, per riuscire ad installare il pannello a messaggio variabile estraibile è stata scannerizzata l’intera struttura per poi riprodurla in stampa 3D grazie all’uso di una speciale unione tra nylon e carbonio.

L’intero sistema strumentale della PolStrada, come sirene, lampeggianti ed illuminazione, per questo modello, sarà gestita dal sistema di infotainment di Tesla. Ciò che la differenzia completamente dalle altre auto di servizio è che questa vettura sarà completamente operativa. Per questo motivo risponde a tutti gli standard che sono previsti per una pattuglia in servizio per le strade italiane. La speranza è che la nuova Tesla Model X possa fare da apripista per tutta una serie di mezzi simili utilizzati dalle diverse forze dell’ordine italiane. Un impianto di questo tipo, infatti, potrebbe migliorare e facilitare l’esperienza su strada degli organi di polizia italiani. Inoltre, in questo modo, si potrebbe garantire anche una maggiore sicurezza per tutta la popolazione.