Gli utenti possono acquistare per il Black Friday di Amazon un monitor curvo ad un prezzo davvero conveniente, infatti pensate che può essere aggiunto direttamente al carrello con una spesa finale di soli 89 euro, godendo comunque di una risoluzione FullHD ed una dimensione di circa 24 pollici.

Il modello in offerta è l’S24C366EAU, dispositivo con una curvatura 1800R, appunto di diagonale di 24 pollici e risoluzione che raggiunge i 1920 x 1080 pixel, ma con refresh rate che si ferma ai 75Hz. Non nasce per il gaming, data comunque la latenza di 4ms, ma riesce comunque a supportare tantissimi ingressi, come HDMI di ultima generazione, e tecnologie al pari di FreeSync di AMD e similari.

Monitor Curvo di Samsung a soli 89 euro

Il monitor curvo di Samsung è disponibile ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, è difficile pensare di poter spendere meno di 89 euro per un prodotti di questo tipo, sapendo inoltre che il valore di listino dello stesso era quasi il doppio, e che ultimamente era stato messo in offerta a 94 euro.

Le dimensioni sono allineate con gli standard che ci saremmo aspettati da un prodotto simile, di conseguenza può raggiungere 23,4 x 42,4 x 54,8 centimetri, con un rapporto d’aspetto in 16:9 che lo rende facile da utilizzare ad esempio per qualsiasi visione di contenuto multimediale.

All’acquisto in confezione si troveranno pochi accessori, oltre al monitor è presente solo il cavo HDMI per il collegamento della sorgente (assente ad esempio un telecomando di vario genere). La classe energetica E dimostra un buon bilanciamento dei consumi, e la presenza della modalità gioco cerca di estenderne al massimo la versatilità.