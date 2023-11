Il Samsung Galaxy S24 Plus Secondo le nuove conferme sarà sicuramente un best buy. Dopo le prime notizie riguardanti le dimensioni dello schermo, che pare sarà molto simile a quello del Galaxy S 24 Ultra, altri rumor hanno confermato che il display sarà incredibile. Anche la RAM sarà implementata.

Secondo un articolo di ITHome basato sui post di Ice Universe condivisi su Weibo, le specifiche dello schermo del Samsung Galaxy S24 Plus sono state confermate. Si prevede che il dispositivo avrà una risoluzione 2K e sarà realizzato con il materiale noto come M13. Questa tecnologia dovrebbe consentire uno straordinario picco di luminosità di 2.500 nits, superando tutti gli altri dispositivi attualmente presenti sul mercato.

Cosa si sa attualmente del Samsung Galaxy S24 Plus

Parallelamente, sono emersi altri dettagli sul design, suggerendo uno spessore incredibilmente sottile di soli 7,7 millimetri. L’attenzione a questo aspetto potrebbe contribuire a una sensazione di leggerezza e maneggevolezza nell’uso quotidiano. Resta però da confermare se il corpo del Galaxy S24 Plus sarà in titanio come il Galaxy S24 Ultra o se verranno usati materiali differenti per la scocca. Si crede che sicuramente non utilizzeranno il titanio, riservato ai modelli Ultra e non a quelli base.

Notizia gradita dai numerosi fan riguarda l’incremento della RAM a 12 GB per il Plus a partire dal prossimo anno, posizionandolo al di sopra della variante standard con 8 GB. Tale news cambiamento avvicina il Plus ancora di più caratteristiche del modello Ultra. Questo a meno che il modello top non arrivi a 16 GB, informazione che finora i leaker non hanno condiviso. In tal modo il dispositivo offrirà una gestione più efficiente delle applicazioni e delle attività multitasking. Ciò è particolarmente importante considerando l’evoluzione delle esigenze degli utenti e l’uso sempre più intensivo delle risorse da parte dei sistemi moderni.

Le notizie sul web hanno rivelato anche che il Galaxy S24 Plus sarà equipaggiato con due diversi SoC. In Europa e in Corea del Sud il dispositivo sarà disponibile alla vendita con l’Exynos 2400 di Samsung. Mentre in Cina, negli Stati Uniti e nel resto del globo adotterà uno Snapdragon 8 Gen3 For Galaxy. Quest’ultimo è stato sviluppato grazie ad una collaborazione tra Samsung e Qualcomm.