Android, le app GRATIS di oggi torneranno a breve a pagamento

Insieme a tutte le grandi novità che hanno interessato ultimamente il sistema operativo Android, ci sono anche diversi contenuti. Nel Play Store di Google infatti compaiono ogni giorno tante applicazioni e moltissimi giochi di rilievo che possono essere scaricati gratis o a pagamento in base a come scelgono i produttori.

Dopo aver visto numerose applicazioni diventare improvvisamente gratuite, ecco che arriva una lista completa con diversi titoli da poter scaricare gratis invece che a pagamento.

Come potete notare qui in basso, l’elenco è davvero pieno, sia di applicazioni che di giochi dedicati agli utenti Android del Play Store.

La Store di Google, gli utenti Android hanno una sfilza di titoli da scaricare gratis

Per procedere al download non dovrete fare altro che cliccare sui link che trovate qui in basso, in modo da poterli portare a casa senza pagare nulla. Ovviamente l’iniziativa sarà limitata ad un periodo di tempo, per cui cercate di fare quanto prima per non perdervi le migliori occasioni. Vi lasciamo l’elenco completo che include tutti titoli controllati.