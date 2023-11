È dal 2020 che Iliad non raggiungeva traguardi così alti. Sono circa 10,5 milioni i nuovi utenti in Italia e i dati dimostrano una crescita costante e sorprendente. Infatti, rispetto a tre anni fa, l’operatore virtuale presenta un aumento del 12,5% del proprio fatturato per i primi 9 mesi dell’anno. Sicuramente questi dati sono resi possibili grazie alla crescita del numero degli utenti mobile, che registrano un +359 mila nel terzo trimetre, e gli utenti fibra che invece registrano +23 mila. L’operatore ha presentato i propri risultati finanziari mettendo in luce le proprie performance positive su tutto il mercato di telefonia.

Iliad continua a crescere in Italia

Se trasformiamo i dati appena considerati e lo paragoniamo al fatturato dell’operatore virtuale in Italia vediamo che questo si è attestato a 764 milioni di euro. Traguardo raggiunto nel periodo che va da gennaio a settembre 2023. In questo arco di tempo si è registrato anche una sostanziale aumento rispetto ai dati registrati nello stesso periodo nel 2022.

L’amministratore delegato Iliad, Benedetto Levi, ha dichiarato come questi traguardi siano da sempre la linea guida dell’operatore che dal suo arrivo ha sempre proposto offerte convenienti ai suoi clienti senza mai dimenticare valori quali la fiducia dei propri utenti e la trasparenza nei loro confronti. Sono proprio questi principi ad aver reso Iliad sinonimo di garanzia per tutti gli utenti che scelgono di cambiare il proprio gestore telefonico per poter passare ad Iliad.

Una crescita di questo tipo è frutta di una serie di scelte strategiche. Prima fra tutte riguarda l’ingresso dell’operatore nella connettività per la rete fissa. Infatti, il lancio di iliadbusiness, tariffa dedicata alle PMI, e di Iliad Space, la rete di negozi in franchising, rappresentano alcune interessanti novità che hanno portato ad un sostanziale aumento dei propri clienti.

Per quanto riguarda il gruppo Iliad, questo nei primi nove mesi dell’anno, ha raggiunto circa 48 milioni di utente totali. Il valore è in aumento di 845 mila rispetto ai dati registrati lo scorso giugno 2023. Se consideriamo il fatturato complessivo del Gruppo, nello stesso periodo temporale considerato, questo ammonta a 6,797 miliardi di euro. Si è dunque registrato un aumento del 10,1% rispetto a quello che si era registrato sempre nei primi nove mesi dell’anno per il 2022.