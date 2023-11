Lidl, SUPER OFFERTA sulla friggitrice ad aria calda 9 in 1

Il periodo risulta particolarmente proficuo per acquistare presso i grandi magazzini, e in Italia ce ne sono davvero tanti. Oltre ai più grandi colossi che trattano il mondo dell’elettronica in generale, ci sono anche altre catene che in genere si occupano di fornire alimenti agli italiani. Tra queste non poteva mancare il nome di Lidl, colosso assoluto che non teme la concorrenza di nessun altra azienda.

Da diversi giorni non si fa altro che discutere del suo nuovo volantino, davvero pieno di ogni tipo di offerta. È ormai qualche anno che Lidl lancia non solo offerte riguardanti il mondo alimentare, ma anche qualcosa che riguarda la tecnologia, soprattutto quella legata al mondo degli elettrodomestici. Un’offerta molto interessante sarebbe infatti diventata virale nelle ultime ore e riguarderebbe proprio un elettrodomestico che in tanti in cucina riterrebbero fondamentale. Stiamo parlando di una friggitrice ad aria calda, prodotto che oggi da Lidl diventa un best-buy.

La friggitrice in vendita da Lidl che tutti vogliono: è grandissima e costa poco

Il periodo più importante dell’anno per Lidl è arrivato, siccome ha lanciato il volantino di Natale. La celebre azienda infatti non si tira mai indietro durante le festività e anche questa volta viene incontro ai suoi utenti con un’offerta clamorosa. È arrivata una friggitrice ad aria del celebre marchio Silvercrest, molto grande e soprattutto molto utile.

La sua capienza è infatti eccezionale, siccome ci possono entrare più di 12 litri. Sembra effettivamente un vero forno, con la differenza che si occuperà di cucinare i cibi senza olio. Il prezzo, a partire dal 30 novembre, sarà di 99 €.