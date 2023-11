Iliad, è l’operatore telefonico italiano che, in quest’ultimo periodo, sta continuando a scalare le vette delle classifiche come uno dei migliori gestori presenti nel mercato delle telecomunicazioni attuale. Tale successo è stato evidenziato dal costante aumento di attivazioni da parte di nuovi clienti che è stato registrato quest’anno. Ma soprattutto dal fatturato che l’ azienda è riuscita a guadagnare nell’ ultimo trimestre.

Il successo di Iliad, tuttavia, non è dipeso esclusivamente dalle offerte per la linea mobile o per la linea fissa, bensì da entrambe.

Sia che si parli della rete mobile, sia della rete di casa, gli utenti sembrano davvero apprezzare le promozioni lanciate da questo operatore telefonico di origine francese.

Una promozione in particolare sembra stia riscuotendo, proprio in questi giorni, un incredibile successo. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Iliad: la miglior promozione per la linea fissa del momento

Quella presentata da Iliad è una promozione che riguarda la rete fissa di casa e che risulta valida per tutti coloro che hanno attiva , sul proprio smartphone, una promo mobile dello stesso operatore di almeno 9.99 euro al mese.

Stiamo parlando dell’ Offerta Iliad Fibra, disponibile a 19,99 euro al mese, prezzo bloccato per sempre.

La suddetta promo è attivabile direttamente online, sul sito ufficiale dell’operatore. Prima di procedere con il pagamento, l’utente verrà chiamato ad inserire, all’interno di un apposito form di contatti, tutte le sue credenziali ed il proprio indirizzo di casa, in modo da assicurarsi che la sua zona sia effettivamente coperta da una connessione in fibra.

Una volta inseriti i propri dati, la pagina mostrerà due risultati:

FTTH EPON. Una connessione in fibra con una velocità di download fino a 5 Gbit al secondo , e fino a 700 Mbit al secondo, in upload ;

FTTH GPON. Con velocità di download fino a 2,5 Gbit al secondo, e fino a 500 Mbit al secondo, in upload.

L’Offerta Iliad Fibra, include una molteplicità di servizi, senza alcun costo aggiuntivo. Essi sono:

Chiamate senza limiti verso tutti i paesi dell’Italia e oltre 60 Paesi stranieri . Non è previsto alcuno scatto alla risposta né un limite di durata per stare al telefono;

verso tutti i paesi dell’Italia e oltre . Non è previsto alcuno scatto alla risposta né un limite di durata per stare al telefono; Iliad Box, ottenuto gratuitamente in comodato d’uso, in grado di supportare il WiFi 6 di ultima generazione, garantendo una connessione stabile e veloce.

L’offerta prevede un costo di attivazione di 39.99 euro, da pagare esclusivamente una volta. Per il resto la promo non subirà mai variazioni di prezzo !