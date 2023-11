Kena Mobile è un operatore telefonico low cost nato nel 2017 e appartenente al Gruppo Telecom Italia.

Si tratta di un operatore telefonico virtuale, ovvero un gestore che ha bisogno del sostegno di un altro operatore per fornire i propri servizi. Questo perché non possiede le infrastrutture di rete necessarie e quindi si appoggia su quelle di un altro. In questo caso specifico Kena Mobile si appoggia alla rete di TIM, al quale appartiene.

Questo permette agli operatori virtuali o MVNO di offrire alla propria clientela delle promozioni molto convenienti con servizi di ottima qualità.

Kena Mobile ne è un esempio lampante visto che le sue tariffe telefoniche sono davvero tante e soprattutto low cost.

Kena Mobile, quali sono le promozioni più vantaggiose?

L’operatore telefonico fornisce ai nuovi possibili clienti una numerosa lista di tariffe vantaggiose e per tutte le esigenze tra le quali scegliere.

Per tutti nuovi numeri e quelli provenienti da altri MVNO come PosteMobile, Fastweb, 1Mobile, CoopVoce e tanti altri, Kena fornisce le seguenti opzioni:

Minuti illimitati, 200 SMS e 130 GB di internet a 6,99 euro al mese . Inoltre il primo mese è gratuito.

. Inoltre il primo mese è gratuito. Minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB di internet a 7,99 euro al mese . Anche per questa tariffa il primo mese è gratuito.

. Anche per questa tariffa il primo mese è gratuito. Minuti illimitati, 200 SMS e 230 GB di internet a 9,99 euro al mese.

Per i numeri provenienti da tutti gli operatori invece abbiamo:

Minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di internet a 11,99 euro al mese

Minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB di internet a 12,99 euro al mese

Per tutte le offerte elencate precedentemente in aggiunta sono disponibili 100 GB al mese in più per i primi 6 mesi.