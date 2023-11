Digitale TERRESTRE a novembre 2023, cambiano i canali TV

È ormai diverso tempo che si discute della possibilità che i canali TV possano cambiare frequenza definitivamente. Effettivamente tutto ciò sta per accadere in maniera inevitabile, con gli utenti che dovranno abituarsi ai nuovi standard del digitale terrestre. Sono arrivate nuove numerazioni per i canali a cui tutti sono da sempre abituati, e questa volta ci sono ulteriori novità per l’Italia.

Più precisamente sono cambiati alcuni canali TV in merito alle regioni di appartenenza ed è per questo che bisogna prenderne atto. Prima che durante il prossimo mese di gennaio avvenga la nuova migrazione allo standard DVB-T2 del digitale terrestre, ecco qualche piccolo cambiamento di cui prendere nota.

Canali TV sul digitale terrestre, ecco cosa è cambiato durante questo mese di novembre

Le ultime novità che riguardano il digitale terrestre sarebbero da attribuire ad alcune regioni in particolare. Partendo dal piano nazionale, all’interno del Mux Cairo Due è stato appena inserito il nuovo canale TV definito Promo Shopping. La posizione è la 209, dove il tutto sarà trasmesso in MPEG-4 H.264 in definizione standard nel formato 4:3.

Per quanto riguarda la Lombardia invece all’interno del Mux locale 1 è stata aggiornata la composizione stessa così come quella dei canali televisivi. Bisognerà infatti sincronizzare di nuovo tutto. Nel Mux 3 invece, i canali Cremona 1 HD e la copia presente all’LCN 219, hanno ricominciato a trasmettere all’interno di alcune fasce orarie, Tesory Channel.

Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna invece all’interno del Mux locale 3 al canale 72 è arrivato Campione Sport. Radio Bruno invece passa dalla LCN 85 alla 75 per tutti.