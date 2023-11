Sono molti i veicoli su cui montanare una turbina d’aviazione, eppure sicuramente nessuno aveva mai pensato ad un calesse amish. La turbina boeing montata sul mezzo ha portato ad un risultato davvero sorprendente.

Questo particolare “esperimento” è avvenuto in Ohio, con precisione a Millersburg. È stato Chad .Clark ad inventare questo particolare mezzo e nel giro di pochissimo tempo si è fatto conoscere in rete per le sue dimostrazioni video a bordo del Thunder Buggy, come lui stesso lo ha denominato.

Thunder Buggy: il calesse amish con la turbina boeing

Il veicolo ha come base un vero calesse completamente fatto di legno, ruote comprese. L’unica parte del veicolo non fatta di legno è il telaio. Questo in fatti è in acciaio, materiale necessario per poter sorreggere il peso del motore decisamente troppo pesante per un telaio di legno.

Il progetto è decisamente ambizioso ed è stato realizzato da Clark con la collaborazione di Mike Monter. Ci sono volute ben 800 ore di lavoro per riuscire a realizzare il Thunder Buggy. Ovviamente, è facile intuire che la maggior parte delle ore sono servite per riuscire a montare il propulsore boeing (502-12) sul veicolo in legno. Infatti, questo tipo di mezzo è praticamente impossibilitato ad ospitare alcun tipo di motore e c’è voluto un po’ affinché quest’unione funzionasse.

La turbina scelta per essere montata sul calesse Thunder Buggy era stata originariamente utilizzata per poter alimentare un Ground Power Unit (GPU) all’interno delle piste degli aeroporti. È strano pensare che questo propulsore sia stato poi usato per portare un calesse di legno ad assumere una velocità massima di circa 60 miglia all’ora. Stiamo parlando di circa 96 Km/h. Vi sorprenderà inoltre sapere che si arrivano a toccare quasi i 180 decibel, un dettaglio assolutamente stupefacente.

L’esperimento si presentava come alquanto improbabile e nessuno avrebbe mai scommesso sulla sua riuscita. Invece, alla fine, sorprendentemente è andato a buon fine. Il risultato è davvero curioso e potrebbe attirare l’attenzione di parecchie persone. A tal proposito, tutti i curiosi che desiderano osservare “da vicino” il calesse ed osservare cosa è realmente capace di fare possono recarsi sulla pagina Facebook dedicata al Thunder Buggy per poter guardare tutti i video caricati che riprendono il calesse in azione.