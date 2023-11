Digitale terrestre, dal mese di Novembre nulla sarà più come prima

L’ambito del digitale terrestre in Italia continua a evolversi con importanti aggiornamenti nella programmazione e nella disposizione dei canali. Recentemente, sono state apportate modifiche significative in diverse regioni italiane, che meritano di essere esaminate per garantire agli spettatori l’accesso alle ultime novità.

Digitale terrestre: le novità sui canali

In Emilia Romagna, specificamente nel Mux Locale 3, si è verificato un cambiamento notevole: la posizione 72, precedentemente occupata dalla programmazione di Odeon24, ora presenta Campione Sport. Inoltre, Radio Bruno ha modificato la sua posizione, passando dall’LCN 85 alla 75, un cambiamento che gli spettatori abituali dovrebbero notare.

Nel nord, in Lombardia, sono state introdotte modifiche nel Mux Locale 1. La composizione del mux e l’elenco dei canali televisivi sono stati aggiornati, suggerendo la necessità di una risintonizzazione per i telespettatori della regione. In aggiunta, nel Mux Locale 3, i canali TV Cremona1 HD, situati all’LCN 19 e la sua copia all’LCN 219, hanno iniziato a trasmettere Tesory Channel in determinate fasce orarie, offrendo così una varietà di contenuti ai loro spettatori.

A livello nazionale, nel Mux Cairo Due è stata introdotta una novità: il canale TV Promo Shopping è stato aggiunto alla posizione 209. Questo canale trasmette in MPEG-4 H.264 in definizione standard e nel formato 4:3, offrendo una nuova opzione di shopping televisivo agli spettatori italiani.

In un panorama televisivo in costante evoluzione, è fondamentale per gli spettatori mantenere aggiornati i propri dispositivi. Per questo motivo, si consiglia vivamente di attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV. Questo assicurerà che gli utenti abbiano sempre accesso alle ultime novità e ai canali disponibili, garantendo un’esperienza televisiva ottimale e aggiornata. Questi cambiamenti riflettono la dinamicità del settore televisivo digitale e l’importanza di rimanere informati sulle ultime tendenze e aggiornamenti.