Un classico intramontabile del mondo del web sono senza dubbio i tentativi di truffa online, gli imbroglioni infatti non vanno mai in vacanza ed anzi, cercano ogni giorno di colpire le persone oneste e magri più vulnerabili per cercare di trarle il inganno e fargli perdere i loro risparmi.

Oggi vi parliamo di una nuova truffa che sta colpendo gli utenti in Italia e nel dettaglio ha come target i clienti di Poste Italiane, questo nuovo tranello sfrutta una metodologia molto adoperata, il phishing, il quale per chi non lo sapesse ha un algoritmo di step predefinito molto conservato.

In primis si contatta la vittima tramite un messaggio, mail o SMS, spesso intestati a nomi di enti dal logo importante, all’interno del corpo testo poi si cita una situazione di pericolo o che comunque richiede un pronto intervento per far abbassare la guardia alla vittima inducendola a seguire le istruzioni le quali portano la vittima a fare azioni sbagliate come scrivere i propri dati online oppure scaricare malwares camuffati da file legittimi.

Truffa svuota conto BancoPosta

Il nuovo SMS di truffa che sta circolando negli ultimi giorni si iscrive perfettamente a quanto abbiamo detto sopra, spacciandosi a nome di Poste invita l’utente a intervenire per gestire un accesso anomalo effettuato presso Tirana in Albania, nulla di più falso, infatti quel link citato vi farà accedere ad una falsa area clienti di Poste, la cui unica differenza con quella originale è che non appena li scriverete, tutti i vostri dati di accesso, CVV e codici di sicurezza, verrebbero immediatamente copiati e inviati al creatore della truffa consentendogli di penetrare nel conto e rubare tutti i risparmi.