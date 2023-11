Apple vuole migliorare il comparto fotografico dei propri iPhone di nuova generazione intervenendo direttamente sulla qualità degli scatti. Per riuscirci, l’azienda di Cupertino è al lavoro per sviluppare un proprio processore di segnale d’immagine (ISP), una componente direttamente legata alle capacità fotografiche dei device.

A lanciare questa indiscrezioni ci ha pensato il leaker cinese Revegnus con un post su X (ex Twitter). Nel messaggio di legge che la produzione di questo chip ISP sarà affidata a TSMC a partire dalla seconda metà del 2026.

Le funzionalità dell’ISP è cruciale nella fotografia degli smartphone. Il processore permette di elaborare i dati ottenuti con lo scatto e li elabora in una immagine di alta qualità. Eseguendo varie azioni e sfruttando gli algoritmi, è possibile creare in pochissimi millisecondi l’immagine che poi viene visualizzata sullo schermo dello smartphone.

Not confirmed….

Apple is currently evaluating an in-house ISP and it is claimed that TSMC will mass produce this in-house ISP in the second half of 2026. pic.twitter.com/qKIZpW2rRT

— Revegnus (@Tech_Reve) November 10, 2023