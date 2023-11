Il team di DXOMARK ha analizzato con attenzione il comparto fotografico di Google Pixel 8 e ha conferito al device di Mountain View un punteggio di 148 per la fotocamera. Questo valore posiziona l smartphone al nono posto nella classifica delle fotocamere mobile e al primo posto nel segmento degli smartphone premium.

Il punteggio è leggermente inferiore rispetto ai 153 punti totalizzati da Pixel 8 Pro. Tuttavia, emerge chiaramente dall’analisi di DXOMARK che il comparto fotografico resta uno dei punti di forza di entrambi gli smartphone realizzati da Google.

Il Google Pixel 8 offre prestazioni eccellenti per la sua fascia di prezzo e riesce a impensierire anche i modelli top di gamma attualmente in circolazione. A impressionare il team di analisi sono stati, in particolar modo, i colori vibranti e la quantità di dettagli catturati nella foto.

Le profonde analisi svolte dal team di DXOMARK sulla fotocamera di Google Pixel 8 confermano l’elevata qualità di video e foto

Un vantaggio molto importante è la resa degli scatti che, in ogni condizioni di illuminazione, è sempre ottimale. La resa del bianco è accurata e la gamma dinamica è estremamente elevata, garantendo foto sempre ottime. Contribuisce anche l’autofocus sempre veloce e preciso che permette di effettuare foto in velocità e ottenere comunque un risultato notevole.

Tutto ciò è possibile grazie alla stessa fotocamera di Pixel 8 Pro equipaggiata anche su questo device. Il cambiamento più evidente è nelle prestazioni dello zoom. Infatti, il Pixel 8 non dispone di una fotocamera tele dedicata e lo zoom avviene tramite metodi digitali. Fino al 2x, il ritaglio digitale funziona bene grazie all’elevata risoluzione della fotocamera. Tuttavia, andando oltre, la perdita di qualità diventa evidente.

Passando ai video, il Google Pixel 8 offre una resa dei colori di elevata qualità con particolare attenzione alla tonalità della pelle. La modalità HDR conferisce un’ottima esposizione e livello di dettaglio.