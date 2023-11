Tra gli smartphone più apprezzati negli ultimi tempi i dispositivi pieghevoli occupano un posto di rilievo. Il loro successo ha sorpreso tutti tanto da indurre le principali aziende a realizzare dispositivi sempre più innovativi, mirando alla produzione di meccanismi a cerniera in grado di garantire resistenza pur permettendo di ridurre lo spessore dello smartphone; display efficienti e fotocamere sotto il display sempre migliori.

Samsung è stata tra le prime aziende a prevedere il successo di tali dispositivi ma la serie Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip potrebbe essere vicina al declino. I costi proibitivi rappresentano un ostacolo per una fetta non indifferente di utenti che, proprio per tale motivo, optano per dispositivi più convenienti. L’azienda, però, potrebbe avere in mente una soluzione che coinvolgerà un pubblico ancora più ampio.

Secondo un leaker abbastanza affermato, Samsung procederà con il lancio di un “Galaxy Z FE” entro il 2024. Lo smartphone pieghevole avrà un costo massimo di 500,00 dollari!

Samsung Galaxy Z FE: arriverà entro il 2024?

Entro il prossimo anno Samsung potrebbe stravolgere il settore dei dispositivi pieghevoli sfidando apertamente Motorola che, attualmente, propone lo smartphone pieghevole più economico.

Secondo Tech_Reve, infatti, il 2024 sarà l’anno in cui vedremo il primo smartphone pieghevole Samsung economico. Probabilmente il dispositivo sarà chiamato “Samsung Galaxy Z FE” e avrà un costo massimo di 500,00 dollari.

I presupposti lasciano ipotizzare possa trattarsi di uno smartphone a conchiglia ma non sono emerse ancora informazioni sulle caratteristiche del dispositivo. Nonostante ciò la possibilità di acquistare uno smartphone pieghevole senza dover affrontare una cifra eccessivamente alta sta già attirando l’attenzione. Si ricorda, appunto, che il Samsung Galaxy Z Fold 5 è attualmente disponibile a partire da 1999,00 euro