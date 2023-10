La famiglia iPhone 15 è caratterizzata da ben quattro modelli diversi, pensati da Apple per soddisfare le esigenze dei propri utenti. La versione più importante è certamente iPhone 15 Pro Max che rappresenta la somma di tutte le tecnologie del brand della mela attualmente disponibili.

il nuovo flagship assoluto realizzato da Cupertino ha visto un incremento del prezzo di vendita negli Stati Uniti. Il device è passato dai 1.099 dollari della precedente generazione agli attuali 1.299 dollari. In Italia, invece, il device parte da 1.489 euro.

Grazie ai teardown effettuati sugli iPhone 15 Pro Max svolti dagli esperti di Nikkei, è possibile determinare il costo unitario di Apple per ogni device prodotto. A rivelare questa cifra ci ha pensato il noto leaker Revegnus.

It's interesting that Nikkei analyzed the cost of the iPhone 15 Pro Max. The component cost is $558, which is a 12% increase compared to the 14 Pro Max.

By component, the telephoto camera increased by 3.8 times to $30 compared to the previous year, and the frame, made of… pic.twitter.com/bJLKNPnuxY

— Revegnus (@Tech_Reve) October 16, 2023