Blackview Shark 8: lo smartphone con il design per i giovani

Blackview inaugura oggi la serie Shark con un modello appositamente pensato e studiato per il pubblico giovanile, è infatti disponibile Blackview Shark 8, dispositivo dal design praticamente unico nel suo genere, caratterizzato da specifiche di ottimo livello, ed un prezzo tutt’altro che elevato.

Lo smartphone integra il processore MediaTek Helio G99, con processo produttivo a 6 nanometri, accoppiato con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), per prestazioni allineate con le richieste e le necessità dei singoli consumatori, con un occhio sempre al consumo energetico grazie all’HyperEngine 2.0 Lite, per massimizzare la resa senza richiedere troppo sforzo alla batteria.

L’attenzione al design lo notiamo nel grande stacco rispetto a quanto visto in passato, con tre colorazioni completamente nuove, dai colori vibranti e dal gradiente mutevole in base all’inclinazione del device. Le dimensioni ridotte, con uno spessore di 8,35 millimetri ed un peso di 198,3 grammi, lo rendono facilmente trasportabile, in confronto comunque al display da 6,78 pollici di diagonale, con risoluzione 2.4K e refresh rate a 120Hz. Il comparto multimediale è impreziosito dalla presenza di uno speaker smart-K, che amplifica ulteriormente i bassi, mantenendo ugualmente elevato il livello di dettaglio. L’autonomia resta ai ugualmente ai massimi livelli, data la presenza di un componente da 5000mAh, dalle 437 ore di standby e con il supporto alla ricarica rapida a 33W (si carica completamente in 78 minuti).

Blackview Shark 8 – fotocamera, sistema operativo e prezzo

Il comparto fotografico è rappresentato dal sensore principale da 64 megapixel, un Samsung ISOCELL GW3 (accoppiato con l’algoritmo di elaborazione ArcSoft 7.0), con tantissima tecnologia che permette di aggiustare automaticamente i pixel in relazione all’intensità luminosa (catturando più luce con scarsa luminosità), godere di un autofocus più rapido e di tante modalità: HDR, Super Night, Panorama, Beauty o Pro. Anteriormente, invece, trova posto un sensore da 13 megapixel, sempre Samsung ISOCELL.

Il sistema operativo è DokeOS 4.0, basato su Android 13, con tempi di avvio migliorati del 25% e di memorizzazione dei dati anche del 300% rispetto al passato, in aggiunta all’app EasyShare che rende il trasferimento 60 volte più rapido del bluetooth. Interessante è l’app Workspace, con la sua capacità di separare le applicazioni di lavoro e personali, per proteggere i dati sensibili.

Blackview Shark 8 può essere acquistato dall’11 novembre su AliExpress al prezzo promozionale di soli 93,99 dollari, ma solo fino al 17 novembre.